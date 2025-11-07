अगर वोटर घर पर नहीं तो कैसे भरेगा SIR का फॉर्म? निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली मजबूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में सक्रिय भागीदारी करें.

यूपी में चार नवंबर से मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) का वितरण शुरू हो चुका है. जिसके बाद से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर यह गणना फॉर्म मतदाताओं को दे रहे हैं.

परिवार के सदस्य भी भर सकते हैं फॉर्म

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हम प्रत्येक मतदाता से अनुरोध करते हैं कि वे गणना फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें. उस पर अपने हस्ताक्षर करें और बीएलओ को वापस दे दें. यदि मतदाता घर पर नहीं हैं, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है.

नवदीप रिणवा ने कहा कि जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी मतदाता समय पर अपना फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि किसी का नाम सूची से छूटे नहीं.

दूसरे चरण में देने होंगे मान्य दस्तावेज

जिन पात्र नागरिकों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके लिए दूसरा चरण चलेगा. इस चरण में ERO/एसडीएम कार्यालय से नोटिस जारी किया जाएगा. 9 दिसंबर के बाद बीएलओ चुनाव आयोग में कोई मान्य दस्तावेज जमा कराने होंगे. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि शामिल हैं. उनमें से एक दस्तावेज देने पर उनका नाम वोटर लिस्ट में जारी रहेगा.

किसी मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई या जो कहीं और रहने लगे हैं उनके नाम का जब बीएलओ फॉर्म दें तो उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो बीएलओ इसकी जानकारी दें कि अमुक व्यक्ति नहीं हैं. ताकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पारदर्शी तरीके से बन सके. अगर सभी मतदाता सजग रहेंगे तो हमारी वोटर लिस्ट एकदम सही बनेगी.

कोबरा ने युवक को डसा तो गुस्से में चबा डाला सांप का फन, परिजनों को हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती



