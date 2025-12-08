हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में SIR का असर! 2.27 करोड़ मतदाताओं के कट सकते हैं नाम, राज्य चुनाव आयोग ने बताई ये वजह

यूपी में SIR का असर! 2.27 करोड़ मतदाताओं के कट सकते हैं नाम, राज्य चुनाव आयोग ने बताई ये वजह

Uttar Pradesh SIR: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनकलेक्टेबल वोटर को लेकर कुल पांच श्रेणियों में जानकारी ली गई थीं और 17 प्रतिशत ऐसे लोग सामने आए हैं जो या तो मृत हो गए हैं या फिर बाहर हैं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 08 Dec 2025 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में   विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया में करीब सवा दो करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 97 फीसद तक पूरी हो चुकी है. 

नवदीप रिणवा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एसआईआर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अब तक की एसआईआर प्रक्रिया के बाद दो करोड़ 27 लाख नाम कट सकते हैं. उन्होंने बताया कि यूपी में 97 प्रतिशत प्रक्रिया हो चुकी है और 17 प्रतिशत अनकलेक्टेबल वोटर मिले हैं. 

पाँच श्रेणियों में ली गई जानकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनकलेक्टेबल वोटर को लेकर कुल पांच श्रेणियों में जानकारी ली गई थीं और 17 प्रतिशत ऐसे लोग सामने आए हैं जो या तो मृत हो गए हैं या फिर बाहर हैं. उन्होंने बताया कि इनकी लिस्ट बनाकर बीएलए से चर्चा की जाएगी और आगे भी प्रयास होगा.

रामपुर में FIR मामले पर बोले नवदीप रिणवा

वहीं रामपुर में बुजुर्ग महिला नूरजहां और विदेश में रहने वाले उसके दो बेटों पर एफआईआर मामले पर नवदीप रिणवा ने कहा कि एसआईआर फार्म जो रह रहा है वो भरे, इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए अलग से फार्म दिए गए हैं उसे भरा जाए. 

वहीं काम के दबाव में बीएलओ की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और सुसाइड नोट में लिखा है लेकिन, पूरे देश मे बहुत से लोग है काम का दबाव नहीं है.

अखिेलेश यादव ने भी उठाया था मुद्दा

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोटर काटे जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दो से तीन करोड़ तक वोट कट सकते हैं. 

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव का आयोग का दायित्व अधिक से अधिक लोगों का वोट बनवाना है लेकिन यूपी में वोट काटा जा रहा है. जनता कागज ढूंढने में परेशान है. अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता तो इतनी परेशानी नहीं होती. 

संसद में अखिलेश यादव का यह बयान सुनकर खुश या नाराज होंगी मायावती? सपा चीफ ने कर दिया बड़ा दावा

Published at : 08 Dec 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SIR In Uttar Pradesh SIR In UP
और पढ़ें
