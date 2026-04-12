'ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती', आशा भोसले के निधन पर बोले CM योगी

रविवार को हिंदी सिनेमा को बड़ा नुकसान हुआ है. गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है. बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के साथ ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गयी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा भोंसले के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

सीएम योगी ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ”भारतीय संगीत जगत की स्वर-सम्राज्ञी, महान सुर-साधिका, 'पद्म विभूषण' आशा भोसले जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला जगत की अपूरणीय क्षति है. उनकी अद्वितीय गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं. उनके मधुर स्वर सदैव देश वासियों के मन में गूंजते रहेंगे. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!