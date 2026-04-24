उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. बोर्ड परीक्षा के परिणामों में बाराबंकी जनपद एक बार फिर चमकता नजर आया है. इस बार भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं ने कमाल कर दिखाया है. जैदपुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं ने टॉप पोजिशन हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है.

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में बाराबंकी ने फिर से बाजी मार ली है. जैदपुर के द मार्डन अकादमी इंटर कॉलेज की तीन छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली, दूसरी और तीसरी पोजिशन हासिल की है. सफलता के पीछे की मेहनत और संघर्ष की कहानी खुद छात्राओं और उनके परिजनों ने साझा की है.

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छात्राओं ने टॉप रैंक हासिल कर रोशन किया जिले का नाम

बाराबंकी जिले के जैदपुर क्षेत्र स्थित द मार्डन अकादमी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने इस बार यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा में इतिहास रच दिया है. विद्यालय की छात्रा अंशिका ने प्रथम स्थान, अदिति ने द्वितीय स्थान और परी वर्मा ने तृतीय स्थान हासिल कर पूरे जिले को गौरवान्वित किया है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली इन छात्राओं की सफलता यह साबित करती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती.

बातचीत में छात्राओं ने बताया सफलता का राज

बातचीत के दौरान अंशिका, अदिति और परी ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का मुख्य मंत्र माना. छात्राओं ने कहा कि मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस किया.

स्कूल के प्राचार्य और परिजनों ने क्या कहा?

वहीं, कॉलेज के प्रबंधक राकेश वर्मा ने बताया कि विद्यालय में शुरू से ही अनुशासन और गुणवत्ता वाली शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है. छात्रा अंशिका के पिता कुंदन लाल और उनकी मां ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि बेटी अच्छा करेगी, लेकिन इतना शानदार परिणाम मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी.

उन्होंने बताया कि परिवार ने हमेशा पढ़ाई के लिए पूरा सहयोग दिया. इस शानदार सफलता के बाद पूरे गांव और स्कूल में जश्न का माहौल है. छात्राओं की इस उपलब्धि ने न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश की है.

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