UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है. पार्टी की नेता जैनब सिकंदर ने रालोद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है. पार्टी की नेता जैनब सिकंदर ने रालोद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. जैनब ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. इस बात की जानकारी उन्होंने ख़ुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके दिया है.
उन्होंने ने जयंत चौधरी को इस्तीफा देने के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि वो अब उस जगह पर जाएंगी जहां अपने समुदाय के लोगों का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें. उन्होंने रालोद कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले प्यार के लिए भी पार्टी को धन्यवाद दिया है.
जैनब ने एक्स पर लिखा- 'आज मैंने राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता से इस्तीफा जयंत चौधरी को सौंप दिया है. रालोद के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने जो प्यार और स्नेह दिया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी. मैं उम्मीद करती हूं कि अब मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहां मैं अपने समुदाय के लोगों का और बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकूंगी. इंशाअल्लाह.'
जैनब सिकंदर दो साल पहले ही राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुईं थीं, लेकिन अब उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. जैनब मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में टॉप किया था. इसके अलावा हाई स्कूल में भी वो ICSE बोर्ड में हिंदी-इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया की टॉपर रही हैं. वो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने फेलोशिप की है.
पढ़ाई के साथ-साथ उनकी राजनीति में भी गहरी पकड़ रही है. जैकब पेशे से पत्रकार भी रही है और अखबारों में लेख लिखती रही है. बीते कुछ सालों में उन्होंने बतौर राजनीतिक विश्लेषक अपनी अच्छी पकड़ बनाई है. वो सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं. पश्चिमी यूपी के समीकरणों पर भी उनकी पकड़ है.
