रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर BJP सांसद रवि किशन बोले, 'सिनेमा इंडस्ट्री से मेरा आग्रह है कि...'

फिल्म धुरंधर 2 को लेकर देशभर में राजनीति जारी है. इस बीच बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का आईना है. जो समाज में होता है, फिल्म उसी पर बनती है. फिल्म धुरंधर 2 में नोटंबदी और अतीक अहमद समेत कई मुद्दों को दिखाया गया है.

धुरंधर फिल्म समाज का आईना- रवि किशन

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ''धुरंधर फिल्म समाज का आईना है. पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ तब कोई कुछ नहीं बोला. अतीक अहमद पर इतने मुकदमे दर्ज हैं और अब सभी लोग बयानबाजी कर रहे हैं. सिनेमा समाज का आईना है, जो समाज में होता है फिल्म उसी पर बनती है. ये लोकतंत्र है. धुरंधर फिल्म चल गई है.''

#WATCH | Gorakhpur | On 'Dhurandhar The Revenge' Movie, BJP MP Ravi Kishan says, "The film 'Dhurandhar' is a mirror of society. When Parliament was attacked, no one said anything. So many cases have been filed against Atiq Ahmed, and now everyone is making statements. Cinema is a… pic.twitter.com/dCk6PKQ59g — ANI (@ANI) March 25, 2026

पूरा देश जान गया कि क्यों नोटबंदी हुई थी- रवि किशन

उन्होंने आगे कहा, ''भारत के खिलाफ कितना कुछ हुआ, तब कोई कुछ नहीं बोला. नोटबंदी के बारे में पूरा देश जान गया कि क्यों नोटबंदी हुई थी. अब पता चला? विपक्ष के लोग पीएम मोदी को उस वक्त बहुत कुछ बोल रहे थे. आज पता चला कि क्या-क्या साजिशें होती हैं. सिनेमा इंडस्ट्री से मेरा आग्रह है कि सभी को ऐसी जागरूक फिल्में बनाने का समय आ गया है.''

फिल्म धुरंधर-2 की तारीफ के साथ आलोचना

फिल्म धुरंधर-2 इसी महीने 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसमें रणवीर सिंह मेन भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार छाया हुआ है, वहीं अतीक अहमद और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किरदारों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है. दूसरी तरफ फिल्म को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. कई सियासी पार्टियों के नेताओं का मानना है कि ये फिल्म मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक एजेंडा के तहत बनाई गई है.