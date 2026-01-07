हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विनय कटियार ने किया अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा, 2027 को लेकर बढ़ी सियासी हलचल

विनय कटियार ने किया अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा, 2027 को लेकर बढ़ी सियासी हलचल

Vinay Katiyar News: बीजेपी के फायरब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने अयोध्या को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अयोध्या से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 02:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की सियासत अभी से गरम हो गई हैं, बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं. इस बीच राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार ने अयोध्या को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. 

विनय कटियार मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अयोध्या क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे. उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि है. उनके इस बयान के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई हैं. उनके इस बयान को एक बार फिर से उनकी राजनीति में सक्रियता की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है. 

विनय कटियार के दावे से सियासी हलचल

विनय कटियार कुर्मी समाज से आते हैं. वो फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय क्षेत्र से तीन बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. कटियार ने यह घोषणा ऐसे समय की है, जब उनके कुर्मी समाज के ही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं.       

मंगलवार को अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कटियार ने कहा कि अयोध्या उनकी कर्मभूमि है और वे 2027 का चुनाव अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे. उनके इस बयान को पार्टी में उनकी बढ़ती सक्रियता और पार्टी नेतृत्व पर दबाव के तौर पर देखा जा सकता है.    

तीन बार सांसद रहे चुके हैं कटियार

विनय कटियार (71) वर्ष बीजेपी के फायरब्रांड नेता रहे हैं. इससे पहले वो साल 1991, 1996 और 1999 में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे. कटियार ने 2006 के लोकसभा उपचुनाव में रायबरेली संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से पराजित हो गए थे. 

विनय कटियार दो बार राज्यसभा सदस्य (2006 से 2012 और 2012 से 2018 तक) भी रह चुके हैं. वो अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई हचलच शुरू हो गई हैं. देखना होगा कि बीजेपी इस बयान पर कैसे रिएक्ट करती है.  

Published at : 07 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Vinay Katiyar BJP UP News UP Assembly Election 2027
