यूपी चुनाव: BJP की तैयारी तेज, सभी विधानसभाओं में विस्तारकों की होगी तैनाती

बीजेपी ने यूपी में अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजरिए से जमीनी फीडबैक को मजबूत करने के काम में लगी है. इसको लेकर बीजेपी यूपी की सभी विधानसभाओं में विस्तारकों की तैनाती करने जा रही है. इन विस्तारकों का काम जमीन के फीडबैक को सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने का होने वाला है.

बीजेपी ने पहले संगठन स्तर पर सभी विधासभाओं के प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद अब विस्तारकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. नियुक्ति के बाद सभी विधानसभाओं में तैनाती से पहले विधानसभा प्रभारियों और विस्तारकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें इनको इनके काम और उसके करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी.

14 और 15 अक्टूबर को वाराणसी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर

विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों के प्रशिक्षण को लेकर 14 और 15 अक्टूबर को बीजेपी वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है. इस प्रशिक्षण शिविर में काशी और गोरक्ष क्षेत्र की तकरीबन 133 विधानसभाओं के प्रभारी और विस्तारकों को बुलाया गया है. उसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं. इस प्रशिक्षण शिविर में दोनों क्षेत्रों के प्रभारियों और विस्तारकों को चुनावी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बीएल संतोष, विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद

प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी रहेगी. इसके अलावा यूपी प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं. जानकारी के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा शक्ति केंद्र, बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क और समन्वय का रहने वाला है. 14 तारीख की शाम को शुरू होने वाली यह बैठक 15 तारीख की शाम तक चलेगी और बैठक में कुल मुख्य 6 सत्र होंगे.

इन सत्रों में विधानसभा प्रभारी और विस्तारको को कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने केंद्र सरकार और योगी सरकार के द्वारा किए गए कामों और चुनावी मुद्दों को लेकर के चर्चा और मंथन किया जाएगा.

यूपी के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी लगाएं जाएंगे शिविर

इसके बाद धीरे धीरे यूपी के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में नवंबर तक प्रभारियों और विस्तारकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जायेंगे. प्रशिक्षण शिविरों के बाद सभी को अपनी अपनी प्रभार वाली विधानसभाओं में तैनात कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ फिर दीपावली के बाद यूपी में केंद्रीय नेतृत्व के चुनावी दौरे लगाए जाने की तैयारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम बड़े चेहरे पार्टी के लिए चुनावी माहौल तैयार करते दिखेंगे.

UP में BJP को बड़ा झटका, 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा में शामिल