उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और ASP अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के तहत एक साथ दिखाए देंगे. जिससे प्रदेश में सियासी हलचलें बढ़ी हुई हैं. ओवैसी आज चंद्रशेखर आजाद के छुटमलपुर स्थित आवास पर दोपहर का खाना खाएंगे. इसके साथ ही पास के मदरसे में नमाज़ भी पढ़ेंगे. ओवैसी के इस दौरे को चुनाव के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है.

तय कार्यक्रम के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी आज पहले सहारनपुर के जिलाधिकरी कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने डीएम से मुलाक़ात की और 17 मस्जिदों को दिए गए नोटिस के खिलाफ ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों को लेकर डीएम के सामने अपना पक्ष भी रखा. मस्जिदों को लेकर दोनों नेताओं के साथ आने को एक नए सियासी संदेश के तौर पर भई देखा जा रहा है.

मस्जिद को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की ओर से संयुक्त रूप से सहारनपुर के जिलाधिकारी के नाम यह ज्ञापन दिया गया है. जिसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी टीम गठित करने की मांग की गई. उन्होंने मांग की ये कमेटी उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद ऐतिहासिक वक़्फ़ मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया है. साथ ही इस ज्ञापन के ये भी मांग की गई है कि सहारनपुर में बाकी मस्जिदों को दिए गए नोटिस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.

इसके बाद यहां से दोनों नेता आसपा अध्यक्ष के गांव छुटमलपुर के लिए निकल गए हैं. दोपहर दो बजे के आसपास ओवैसी वहां पहुंचेगे, यहीं पर ओवैसी और चंद्रशेखर दोनों नेता साथ में लंच करेंगे. बताया जा रहा है कि दोपहर का खाना खाने के बाद ओवैसी छुटमल पुर स्थित मदरसे में ही नमाज़ भी पढ़ेंगे ऐसे में इनके आगमन को लेकर तैयारियां भी जा रही है. सहारनपुर में ओवैसी और चंद्रशेखर की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटरों के बीच सियासी संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है.