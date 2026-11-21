उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक और बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा. गाजीपुर और मऊ की राजनीति में सक्रिय बीजेपी नेता उत्पल राय आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं. उनके सपा में शामिल होने से पूर्वांचल की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है. खासकर गाजीपुर और मऊ की सियासत में इसे बीजेपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

उत्पल राय की पहचान पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में रही है. वह कभी मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते थे. उन्होंने जुलाई 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी. बीजेपी में आने से पहले भी वह राजनीति में सक्रिय थे और क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पहचान रखते थे. अब करीब एक दशक बाद वह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं.

CM योगी की मां का हरिद्वार के चंडीघाट पर हुआ अंतिम संस्कार, छोटे भाई ने दी मुखाग्नि

बसपा सरकार में रह चुके हैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री

उत्पल राय बसपा सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं. उनका राजनीतिक सफर केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रहा है. अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ उनका जुड़ाव रहा है. ऐसे में उनका सपा में जाना पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

मऊ जिले के रहने वाले उत्पल राय मधुबन विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ते रहे हैं. इस वजह से मऊ की राजनीति में उनकी सक्रियता रही है. इसके अलावा वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले उत्पल राय की क्षेत्र में अलग पहचान है.

चलती ट्रेन में मां-बेटी से मारपीट पर सियासत तेज, चंद्रशेखर आजाद ने की जांच की मांग

निशीथ राय के छोटे भाई हैं उत्पल राय

उत्पल राय का एक और खास परिचय है. वह डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति निशीथ राय के छोटे भाई हैं. उनके राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों को देखते हुए सपा में उनके शामिल होने को अहम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें पूर्वांचल में क्या जिम्मेदारी देती है और उनके आने से मऊ और गाजीपुर की राजनीति में कितना बदलाव आता है.