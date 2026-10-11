UP में BJP को बड़ा झटका, 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप सपा में शामिल

उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बरेली से दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के बाद से ही सियासी घमासान शुरू हो गया था. इससे नाराज होकर आंवला से दो बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने बागी रुख इख्तियार कर लिया. धर्मेंद्र कश्यप ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की.

समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की गईं. पार्टी चीफ ने लिखा, "मित्राचार भेंट! यूपी की आंवला लोकसभा सीट से दो बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप से मिलकर ‘पीडीए आंदोलन’ को और भी समर्थ, सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई. पीडीए ही हर ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ को मान-सम्मान और स्थान दे सकता है."

मित्राचार भेंट! उप्र की आंवला लोकसभा सीट से दो बार के सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी से मिलकर ‘पीडीए आंदोलन’ को और भी समर्थ, सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई. पीडीए ही हर ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ को मान-सम्मान और स्थान दे सकता है. https://t.co/zWcnsf5pDa — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 11, 2026

फेसबुक पोस्ट के जरिए दी थी पार्टी छोड़ने की हवा

बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज कर दी थी. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में 'टाटा बॉय-बॉय' लिखा था. इसके बाद बीजेपी को लेकर धर्मेंद्र कश्यप का दर्द छलका था. उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मुझे चुनाव हराया. उनको सम्मान मिल रहा है.

धर्मेंद्र कश्यप ने ऐलान किया था कि कार्यकर्ताओ की आवाज पर नए दल का दामन थामेंगे. इस दौरान उनके समर्थक घर के बाहर भारी संख्या में जुटे थे. समर्थकों का कहना था कि बीजेपी में धर्मेंद्र कश्यप को जायज सम्मान नहीं मिला. धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से दो बार सांसद रहे हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बरेली की आंवला लोकसभा सीट से वे चुनाव हार गए थे.

बीजेपी के इन प्रत्याशियों को लेकर हुए नाराज

दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. लिस्ट में बरेली के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व सांसद संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार का नाम शामिल था. इनके नामों की घोषणा होने के बाद धर्मेंद्र कश्यप को तगड़ झटका लगा. क्योंकि कहीं न कहीं धर्मेंद्र कश्यप भी इस टिकट को लेने की दौड़ में थे.

टिकट फाइनल होने के बाद धर्मेंद्र कश्यप पार्टी से नाराज हो गए और बागी रुख अपना लिया. देखते ही देखते उन्होंने बीजेपी से विदा लेने का फैसला किया. रविवार को उन्होंने अब सपा चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात कर इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया.

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