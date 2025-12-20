राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज सख्त बना हुआ है. सुबह-शाम घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है. विजिबिलिटी कई इलाकों में 500 मीटर तक सिमट गई. ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बीच AQI भी लगातार बेहद ख़राब से गंभीर स्थिति में बना हुआ हैं. जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है.

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का बुरा हाल है. यहां बीते पाँच दिनों से लगातार एक्यूआई 400 के पार बना हुआ हैं. शनिवार को भी ऐसा ही हाल रहा है. नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर रहा. आज सुबह साढ़े छह बजे नोएडा का एक्यूआई सबसे अधिक दर्ज किया है.

नोएडा रहा प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर

नोएडा के सेक्टर 125 में आज सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर 415 रहा, सेक्टर-116 में एक्यूआई 412 और नोएडा सेक्टर-1 में सबसे अधिक एक्यूआई 433 दर्ज किया गया है. सर्दी और कोहरे की वजह से यहां की हवा में पीएम 2.5 सांद्रता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से आठ गुना ज्यादा बढ़ गई.

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फ़ाइव में आज प्रदूषण में मामूली सी कमी दर्द की गई लेकिन हवा अब भी बेहद ख़राब की श्रेणी में है, यहां एक्यूआई 385 दर्ज किया है. वहीं गाजियाबाद के लोनी में 342, इंदिरापुरम में 364 और संजय नगर इलाके में एक्यूआई 372 दर्ज किया गया है. हापुड़ में आज एक्यूआई 215, आगरा में 260 एक्यूआई रहा.

राजधानी लखनऊ में भी बिगड़ी हवा

राजधानी लखनऊ में भी ठंड के साथ-साथ वायु गुणवत्ता भी लोगों को परेशान कर रही है. जनपद छह मॉनिटरिंग स्टेशनों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) यलो जोन यानी मध्यम श्रेणी में रहा, हालांकि केंद्रीय विद्यालय और तालकटोरा इंडस्ट्रीज़ इलाके में ये 200 के पार ख़राब श्रेणी बना हुआ है शाम के समय प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.

प्रयागराज में आज थोड़ी राहत है. यहां ज्यादा इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर यलो ज़ोन में बना हुआ हैं. शहर के तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा मध्यम श्रेणी में ही दर्ज की गई. शहर में सिविल लाइंस और तेलियरगंज में एक्यूआई 125-150 के बीच ही दर्ज किया गया है.

महादेव की नगरी वाराणसी भी प्रदूषण से अछूती नहीं है. शनिवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया हालांकि रात को प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी हो जाती है. शहर में निराला नगर, अर्दली बाजार और भेलूपुर की हवा सबसे ज्यादा खराब रही.

सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- 'मनरेगा के नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान'



