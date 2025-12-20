हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में ठंड-कोहरा और प्रदूषण बना मुसीबत, नोएडा सबसे प्रदूषित शहर, लखनऊ-वाराणसी की हवा भी जहरीली

यूपी में ठंड-कोहरा और प्रदूषण बना मुसीबत, नोएडा सबसे प्रदूषित शहर, लखनऊ-वाराणसी की हवा भी जहरीली

AQI in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में इन दिनों लोगों को ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है. नोएडा में बीते कई दिनों लगातार एक्यूआई 400 के पार है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज सख्त बना हुआ है. सुबह-शाम घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है. विजिबिलिटी कई इलाकों में 500 मीटर तक सिमट गई. ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बीच AQI भी लगातार बेहद ख़राब से गंभीर स्थिति में बना हुआ हैं. जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है. 

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का बुरा हाल है. यहां बीते पाँच दिनों से लगातार एक्यूआई 400 के पार बना हुआ हैं. शनिवार को भी ऐसा ही हाल रहा है. नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर रहा. आज सुबह साढ़े छह बजे नोएडा का एक्यूआई सबसे अधिक दर्ज किया है. 

नोएडा रहा प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर

नोएडा के सेक्टर 125 में आज सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर 415 रहा, सेक्टर-116 में एक्यूआई 412 और नोएडा सेक्टर-1 में सबसे अधिक एक्यूआई 433 दर्ज किया गया है. सर्दी और कोहरे की वजह से यहां की हवा में पीएम 2.5 सांद्रता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से आठ गुना ज्यादा बढ़ गई. 

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फ़ाइव में आज प्रदूषण में मामूली सी कमी दर्द की गई लेकिन हवा अब भी बेहद ख़राब की श्रेणी में है, यहां एक्यूआई 385 दर्ज किया है. वहीं गाजियाबाद के लोनी में 342, इंदिरापुरम में 364 और संजय नगर इलाके में एक्यूआई 372 दर्ज किया गया है. हापुड़ में आज एक्यूआई 215, आगरा में 260 एक्यूआई रहा.  

राजधानी लखनऊ में भी बिगड़ी हवा

राजधानी लखनऊ में भी ठंड के साथ-साथ वायु गुणवत्ता भी लोगों को परेशान कर रही है. जनपद छह मॉनिटरिंग स्टेशनों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) यलो जोन यानी मध्यम श्रेणी में रहा, हालांकि केंद्रीय विद्यालय और तालकटोरा इंडस्ट्रीज़ इलाके में ये 200 के पार ख़राब श्रेणी बना हुआ है शाम के समय प्रदूषण काफी बढ़ जाता है. जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.  

प्रयागराज में आज थोड़ी राहत है. यहां ज्यादा इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर यलो ज़ोन में बना हुआ हैं. शहर के तीन मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा मध्यम श्रेणी में ही दर्ज की गई. शहर में सिविल लाइंस और तेलियरगंज में एक्यूआई 125-150 के बीच ही दर्ज किया गया है. 

महादेव की नगरी वाराणसी भी प्रदूषण से अछूती नहीं है. शनिवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया हालांकि रात को प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी हो जाती है. शहर में निराला नगर, अर्दली बाजार और भेलूपुर की हवा सबसे ज्यादा खराब रही.  

सपा सांसद डिंपल यादव बोलीं- 'मनरेगा के नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान'

Published at : 20 Dec 2025 07:53 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Weather Today UP AQI AQI In UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Epstein Files: एपस्टीन स्कैंडल की नई फाइलें रिलीज, फाइलों में माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें
जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
'प्रियंका गांधी को संसद में प्रदूषण पर बोलने से रोका', किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
नौकरी
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
World Most Consumed Dish: दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget