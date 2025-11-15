उत्तर प्रदेश में नवम्बर के तीसरे सप्ताह में प्रवेश के साथ ही अब ठंड का असर व्यापक दिख रहा है. सर्द हवाओं के चलते राज्य में ठंड बढ़ चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक़ शनिवार को तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस नीचे आ सकता है. उधर AQI की स्थिति भी लगातार खराब बनी हुई है. राज्य का औसत AQI 406 (हैजर्डस) तक पहुंच गया है. सबसे बुरी स्थिति गाजियाबाद और नोएडा की है. यहां की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है.

बिगड़े AQI के बाद लोग अब दिल्ली से सटे शहरों में भी ग्रैप-3 लगाने की मांग कर रहे हैं.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा के दबाब कम रहने से प्रदूषण बढ़ाने वाले कण कम नहीं हो रहे. अगले सप्ताह तक उम्मीद कम ही है.

AQI की स्थिति चिंताजनक

बढ़ती हुई ठंड के साथ हवा में घुला जहर चिंताजनक स्थिति में पहुँच चुका है. राज्य का औसत AQI 406 (हैजर्डस) तक पहुंच गया है. वेस्ट यूपी में स्थिति और भयावह हो चली है. गाजियाबाद में AQI 578 पीएम2.5 364 दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य का सबसे खराब है. लखनऊ में AQI 522 (हैजर्डस) रहा, जहां पीएम10 का स्तर 349 माइक्रोग्राम/घन मीटर के ऊपर था. नोएडा का भी शनिवार सुबह 600 पार कर चुका है. इसके अलावा कानपुर और आगरा में भी AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है.

हेल्थ एक्सपर्ट ने बच्चों और बूढों खासकर उन्हें जिन्हें फेफड़ों या सांस सम्बन्धी बीमारी है, वे अलर्ट रहें. बिना मास्क के घर से न निकलें जरुरी होने पर ही बाहर जाएं. वहीं अब चर्चा ये भी चल रही है कि यूपी में भी ग्रैप-3 जैसा नियम लागू किया जाए.

ठंड और कोहरे का असर

मौसम विभाग ने ईस्ट और वेस्ट यूपी में आज कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही सुबह घना कोहरा भी छाया रहेगा, जिस कार विजिबिलिटी पर असर दिखेगा. कई शहरों में सुबह 10 बजे तक कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा. खासकर हाइवे पर वाहनों को रफ़्तार धीमी रखने की चेतावनी जारी की गयी है.

तापमान में जारी गिरावट-बढ़ेगी ठंड

प्रमुख शहरों में राजधानी समेत आज तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री नीचे रहने का अनुमान है. लखनऊ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री, सुबह कोहरे का असर देखने को मिलेगा. गाजियाबाद-नोएडा मेंन्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आगरा और वाराणसी में भी न्यूनतम 15 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.