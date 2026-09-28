यूपी-उत्तराखंड में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल, कई शहरों में प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया. इसी तरह उत्तर प्रदेश के जालौन और महोबा में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है.

देहरादून में कांग्रेस भवन से बड़ी संख्या में महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केंद्र सरकार की प्रतीकात्मक अर्थी लेकर निकले. जुलूस को डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक जाना था, हालांकि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई. इसी खींचतान के बीच कांग्रेस की प्रतीकात्मक अर्थी टूट गई, जिससे थोड़ी समय के लिए माहौल गरमा गया.

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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपना इस्तीफा नहीं सौंपते, तब तक कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर उतर कर अपना प्रदर्शन जारी रकेगी.

जालौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च

इसी तरह उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और अंबेडकर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला.

चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे. कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर की ओर कूच किया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.

कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने का प्रयास किया. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क रहा. कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन पर नजर बनाए रखी और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाली.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी बात रखी. जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है. प्रदर्शन के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ समय तक पुलिस की कड़ी निगरानी रही.

महोबा में मुख्य चुनाव आयुक्त और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन

वहीं महोबा में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

CEC ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग

इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद पुलिस बल ने उनसे पुतला छीन लिया और कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर खींचातानी देखने को मिली. प्रदर्शनकारी लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से बर्खास्त करने, उनके निर्णयों की उच्चस्तरीय जांच कराने और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.

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