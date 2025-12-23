अमेठी: घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा, 4 ट्रक और बस समेत आपस में टकराए कई वाहन, 2 की मौत, 16 घायल
Amethi Accident: कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कई गाड़ियों की टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी मच गई.
यूपी के अमेठी घने कोहरे की वजह से बीती रात लखनऊ–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. यहां के मंगलम डिग्री कॉलेज के पास ओवरब्रिज से पहले एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए.
ये दुर्घटना जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में हुई. प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने बताया कि रात करीब दो बजे लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रहा एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया. जिसके बाद एक के बाद एक चार ट्रक पीछे से टकराते गए. इसी बीच यात्रियों से भरी हरदोई रोडवेज की जनरथ बस ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाई लेकिन बस भी टकरा गई और कार ने भी पीछे से टक्कर मार दी.
घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा
कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कई गाड़ियों की टक्कर हो गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी मच गई. ये सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
पुलिस ने सभी घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए. घायलों में से 14 की हालत खतरे से बाहर है. दो को इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है.
पुलिस ने रास्ते से हटाए दुर्घटनाग्रस्त वाहन
मृतकों में एक की पहचान मोहम्मद शमशाद के तौर पर हुई है जो अमेठी का रहने वाला ही बताया जा रहा है. जबकि दूसरे शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. दोनों मृतक ट्रक चालक बताए जा रहे हैं. जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों शख्स ट्रक के खलासी हैं. पुलिस ने डिवाइडर लगाकर यातायात बहाल कराया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा दिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रात करीब दो-ढाई बजे लखनऊ से बनारस जाने वाले हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं.
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई हैं. पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटवा कर हाईवे को सुचारू रूप से आवागमन के लिए चला दिया गया है.
रिपोर्टर- लोकेश कुमार त्रिपाठी
