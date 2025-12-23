लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, NDA को बताया 'नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया'

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार कोडीन कफ सिरप को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर बनी हुई हैं. इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ़्तर के सामने कोडीन को लेकर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एनडीए को नेशनल ड्रग डिफॉल्टर बताया गया है. वहीं बुलडोजर में तेल की जगह कफ सिरप डाला जा रहा है.

समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने अक्सर जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो सुर्खियां बन जाते हैं और बहुत हद तक पार्टी लाइन के संकेत देते हुए भी नजर आते हैं. सपा कार्यालय के सामने कोडीन को लेकर जो पोस्टर लगाया गया है वो पूर्व छात्रसंघ के अध्यक्ष अवनीश यादव ने लगवाया है.

सपा दफ्तर के बाहर लगा कोडीन पर पोस्टर

ये पोस्टर दो हिस्सों में हैं एक तरफ सपा के पीडीए फॉर्मूले और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में अंतर बताया गया है. इस पोस्टर में

NDA का मतलब N- नेशनल ड्रग, D- डिफॉल्टर माफिया और A- अलायंस लिखा है. इस होर्डिंग में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर और दो महंगी गाड़ियों की तस्वीर है.

इन सबके साथ एक बुलडोजर भी है जिसमें तेल की जगह कोडीन कफ सिरप डाला जा रहा है और बुलडोज़र ख़ून की उल्टी कर रहा है. पोस्टर के दूसरी तरफ सपा की पीडीए हैं जिसमें P- पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, D- डेवलेपमेंट, A- अलाइंस लिखा है, इसके साथ ही एक बड़े अस्पताल और एंबुलेंस की तस्वीर है.

यूपी में कोडीन सिरप पर वार-पलटवार

बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार कोडीन मामले को लेकर योगी सरकार पर हमले कर रही हैं. यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे की गूँज जमकर सुनाई दे रही हैं. दूसरी तरफ कोडीन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी भी आमने-सामने हैं.

सीएम योगी ने कोडीन से जुड़े आरोपियों का सपा से कनेक्शन बताया है जबकि अखिलेश यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि इन पर बुलडोज़र कब चलेगा.

