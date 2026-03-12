यूपी: अम्बेडकरनगर में LPG सिलेंडर की किल्लत से काफी परेशानी, घंटों तक लाइन में लग रहे लोग
Ambedkar Nagar News in Hindi: जिले में LPG सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं. पैनिक बाइंग और अफवाहों से हालात बिगड़े है. डीएम ने कंट्रोल रूम और सख्त निगरानी के निर्देश दिए.
अम्बेडकरनगर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बरकरार है. लोग घंटों लाइन लगाने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं. जबकि प्रशासन स्टॉक उपलब्ध होने का दावा कर रहा है. दरअसल, ईरान-इजरायल युद्ध की अफवाहों से उपभोक्ता घबरा गए हैं, जिससे पैनिक बाइंग बढ़ गई. होली के बाद चैत्र नवरात्रि, रमजान और शादियों की मांग ने दबाव बढ़ाया है.
साथ ही, कई एजेंसियों पर गैस नहीं के बोर्ड लगे हैं और ऑनलाइन बुकिंग व OTP सिस्टम ठप हो गया. कई जगहों पर 5-8 दिन पुरानी बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे है. कामर्शियल सिलेंडर की कमी से कारोबारी भी प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण चूल्हे पर खाना बना रहे हैं.
गैस एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की होगी तैनाती
प्रशासन के अनुसार 10,000 रिफिल का स्टॉक है और अफवाहें ही समस्या की जड़ हैं पूर्ति विभाग सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का भरोसा दे रहा है. हालांकि जमीन पर आपाधापी मची हुई है. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि बुकिंग के 21 दिनों के अंदर हर सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए. गैस एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती होगी, ताकि कोई अव्यवस्था न हो. कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी. जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान हो, इसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है जो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक यहां फोन पर शिकायतें सुनी जाएंगी.
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जनता की हर समस्या का कराया जाएगा समाधान- डीएम
डीएम अम्बेडकरनगर अनुपम शुक्ला के अनुसार, कंट्रोल रूम के दो नंबर भी सार्वजनिक किए गए है. इसके अलावा, एजेंसी पर जाने की जरूरत नहीं है. अब CSC सेंटरों पर ही KYC करा सकते हैं. डीएम ने कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान होगा. अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो कंट्रोल रूम से संपर्क करें. इतना ही नहीं यदि कोई इमरजेंसी हो कि कल ही सिलेंडर चाहिए तो वह एसडीएम के प्रार्थना पत्र दे जांच कराकर उसे उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें. पैनिक होने की आवश्यकता नही है. डीएम ने ब्लैक मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी चेतावनी जारी की है पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
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Source: IOCL