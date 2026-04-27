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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा: मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में MD छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे पड़ा मिला शव

आगरा: मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में MD छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे पड़ा मिला शव

Agra Student Suicide: आगरा के मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में एमडी प्रथम वर्ष की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. रविवार को हॉस्टल के कमरे में छात्रा का शव बेड पर उलटा पड़ा था.

By : पंकज गुप्ता, आगरा | Updated at : 27 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एमडी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हड़कंप मच गया है. छात्रा का शव रविवार की रात को हॉस्टल के कमरे में बेड पर पड़ा मिला, उसकी मौत कैसे हुई अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की जाँच की जा रही है. 

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय वर्तिका सिंह आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एमडी प्रथम वर्ष की छात्रा थी. रविवार को दिनभर उसकी मां ने फ़ोन किया लेकिन जब छात्रा ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने छात्रा की सहपाठी को फोन कर उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की. 

हॉस्टल के कमरे में बेड पर पड़ा मिला शव

मां के फोन पर जब सहपाठी डाक्टरों ने हॉस्टल में उसके कमरे में पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद छात्रों ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ा. जहां छात्रा अपने बेड पर पेट के बल अचेत हालत में पड़ी मिली. उसके शरीर में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही थीं जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. 

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आनन-फ़ानन में छात्रा को एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वर्तिका सिंह ने हाल ही में 22 फरवरी को आगरा के हरी पर्वत स्थित कैलाशपुरी मार्ग पर मानसिक अस्पताल में एमडी कोर्स में दाखिला लिया था, जिसके बाद वो अस्पताल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 

पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस प्रथम दृष्टया इस मामले को खुदकुशी मानकर जांच में जुट गई है. कॉलेज के दूसरे छात्रों से भी बातचीत की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जाँच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 27 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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