यूपी के इस जिले में सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच फैसला
UP School Closed: फिरोजाबाद में भी भारी कोहरा पसरा हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है. एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि दो दिन तक कोहरा न होने के कारण राहत की सांस मिली थी.
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है. शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर और मऊ से लेकर फिरोजाबाद तक शुक्रवार को शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप दिखाई दिया.
जौनपुर में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 329 तक पहुंच गया. इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. गोरखपुर में वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. सड़क पर सफर करने वाले लोग बेहद सतर्कता से चल रहे हैं. इसी तरह हरदोई जिले में दृश्यता 50 से 100 मीटर तक सीमित हो गई है. यहां के निवासी परेशान हैं, क्योंकि दैनिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं.
मऊ जिले में भी घने कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य हो गई है. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता भी खराब हो गई है, जहां एक्यूआई 183 दर्ज किया गया है. फिरोजाबाद में भी भारी कोहरा पसरा हुआ है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है. एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि दो दिन तक कोहरा न होने के कारण राहत की सांस मिली थी, लेकिन फिर से धुंध छायी हुई है, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक मजदूर ने कहा कि कोहरे के कारण उनके काम पर भी असर पड़ रहा है. अधिक ठंड होने पर काम करने में भी परेशानी होती है.
मौसम विभाग ने पहले ही सुबह के समय घना कोहरा होने की संभावना जताई थी. इसके साथ ही, मौसम विभाग ने बताया कि दोपहर तक आसमान साफ होने की संभावना है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग ने अगले दो दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है. इस दौरान घना कोहरा रहने की भी संभावना है.
