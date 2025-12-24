यूपी के दो बड़े शहरों में बनेगी AI सिटी, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारी शुरू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ और नोएडा को एआई सिटी के तौर पर विकसित करने की तैयारी में जुटे हैं. इसी क्रम में सीएम योगी ने मंगलवार को डेटा सेंटर, क्लाउड एवं प्रबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी यानी 'सिफी टेक्नोलॉजीज' के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजू वेगेसना से मुलाकात की.

सिफी अध्यक्ष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात उनके सरकारी आवास पर हुई. इस दौरान दोनों के बीच प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर आधारित डिजिटल परिवर्तन को लेकर बातचीत हुई. दोनों ने राजधानी लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित ‘एआई सिटीज’ के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की.

एआई सिटी को लेकर सीएम योगी ने की चर्चा

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है. उत्तर प्रदेश सरकार मजबूत मूलभूत डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से एआई आधारित निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है. सीएम ने इस क्षेत्र में और आगे कैसे काम किया इस पर भी बातचीत की.

सिफी के अध्यक्ष राजू वेगेसना ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विगत पांच वर्षों में सिफी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए 12 हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया है तथा अगले तीन वर्षों में इस निवेश को दोगुना करने की योजना है.

लखनऊ में जल्द बनकर तैयार होगा डेटा सेंटर

उन्होंने बताया कि लखनऊ में सिफी का एआई एज डेटा सेंटर शीघ्र ही पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जबकि इसके पास ही एक बड़े एआई कैंपस की भी योजना है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भविष्य की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाओं पर काम को आवश्यक बताया है. बता दें कि योगी सरकार लगातार राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने पर काम कर रही हैं.

