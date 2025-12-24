हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज

लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज

UP Politics: राजधानी लखनऊ में मंगलवार शाम को सहभोज के बहाने बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक एकत्रित हुए, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है.

By : विशाल पाण्डेय | Updated at : 24 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज को लेकर सियासत गर्मा गई है. मंगलवार शाम को कुशीनगर से विधायक पी एन पाठक के सरकारी आवास पर ये सहभोज किया गया है. जिसमें बीजेपी के करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के बहाने एकत्रित हुए हैं. इस खबर के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नींद उड़ गई है. 

इस कार्यक्रम को नाम तो सह-भोज का दिया गया था लेकिन इसके बहाने पार्टी के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एकजुट हुए. इस दौरान विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया. इस कार्यक्रम में नृपेन्द्र मिश्र के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्र भी मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है. 

ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने पर सियासत तेज

इससे पहले मानसून सत्र के दौरान ऐसे ही बीजेपी के ठाकुर विधायक भी एकजुट हुए थे और अब ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है. कई सियासी जानकार इसके पार्टी के अंदर ही अंदर पक रही सियासी खिचड़ी के तौर पर देख रहे हैं जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के लिए नुकसान दायक हो सकती हैं. 

सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुए ये विधायक

इस कार्यक्रम में शामिल कुछ महत्वपूर्ण नामों की जानकारी भी सामने आई हैं. जानकारी के मुताबिक विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुए सहभोज कार्यक्रम में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी (MLC), प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दूबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पाण्डेय पहुंचे. 

इनके अलावा बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्र, बाबूलाल तिवारी MLC, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेमनारायण पाण्डेय, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह भूमिहार MLC और अन्य विधायक भी मौजूद थे. 

पहले ठाकुर विधायक और अब ब्राह्मण विधायकों के एकजुट होने के बाद बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच पनप रहा अंसतोष साफ दिखाई दे रहा हैं. जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती बन सकती हैं. 2027 से पहले पार्टी को इन सबको एकजुट करना जरूरी होगी नहीं तो आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है. 

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS BJP Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
'बांग्लादेश में खुद ही शामिल हो सकता है असम, अगर...', असम CM का चौंकाने वाला बयान, सरमा के दावे से सब हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन से बंद हो जाएगा स्पर्श दर्शन, नए साल पर उमड़ती भीड़ को देखकर फैसला
विश्व
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
तुर्किए से लौट रहे लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का किया मैसेज, लेकिन टूटा संपर्क
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'
आदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह
हेल्थ
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
जनरल नॉलेज
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?
ट्रेंडिंग
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget