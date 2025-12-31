New Year: साल 2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग

नोएडा ग्रेटर नोएडा शहर में नए साल के जश्न में जमकर लोग डूबे. सोसाइटियों से लेकर मॉल तक नए साल की पूर्व संध्या पर विशेष तैयारियां की गई. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर और सोसाइटियों में बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देर रात तक पब और बार में डिस्को नाइट का आयोजन किया गया. जिनमें लोग पूरी तरह नए साल के रंग में सरोबार दिखाई दिए. 2025 को अलविदा और 2026 का लोगों ने स्वागत किया.



पुलिस की तरफ से पहले ही एक जनवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू की गई. नए साल पर पुलिस सड़क, मॉल्स, होटल आदि समेत जगह-जगह अलर्ट दिखाई दी. यहां भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, मॉल, होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि जगह सुरक्षा के मध्यनजर जांच करती हुई दिखाई दी. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग की और संदिग्ध पर नजर रखी है. दोपहर के समय से ही लोग जश्न मनाने के लिए मॉल्स, होटल समेत अन्य जगह पहुंचने शुरू हो गए थे.

मॉल्स को विशेष रूप से सजाया गया

मॉल्स को भी नए साल से पहले सजाया गया. सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मेट्रो माल में लोगों ने लाइव सिंगिंग कार्यक्रम का लुफ्त उठाया. साथ ही परिवार के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आए. इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी मॉल में ‘फेस्टोपिया 2026’ में बच्चों का ख्याल रखा गया. इस मौके पर बुक फेयर, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, लाइव म्यूजिक, परफॉर्मेंस और न्यू ईयर सेल लगाई गई.

820 ने लिया अस्थायी लाइसेंस

नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर में जगह—जगह शराब के शौकीनों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. घर से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल आदि में पार्टी के लिए 820 अस्थायी लाईसेंस आबकारी विभाग की तरफ से जाारी किए गए. लाइसेंस कामर्शियल और घरेलू पार्टियों के तौर पर दिए गए. जिनके लिए एक हजार से लेकर 11 हजार रुपये तक शुल्क वसूला गया.