हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNew Year: साल 2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग

New Year: साल 2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग

Happy New Year 2026: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर और सोसाइटियों में बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देर रात तक पब और बार में डिस्को नाइट का आयोजन किया गया.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Dec 2025 08:02 PM (IST)
नोएडा ग्रेटर नोएडा शहर में नए साल के जश्न में जमकर लोग डूबे. सोसाइटियों से लेकर मॉल तक नए साल की पूर्व संध्या पर विशेष तैयारियां की गई. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर और सोसाइटियों में बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देर रात तक पब और बार में डिस्को नाइट का आयोजन किया गया. जिनमें लोग पूरी तरह नए साल के रंग में सरोबार दिखाई दिए. 2025 को अलविदा और 2026 का लोगों ने स्वागत किया.

पुलिस की तरफ से पहले ही एक जनवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू की गई. नए साल पर पुलिस सड़क, मॉल्स, होटल आदि समेत जगह-जगह अलर्ट दिखाई दी. यहां भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, मॉल, होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि जगह सुरक्षा के मध्यनजर जांच करती हुई दिखाई दी. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग की और संदिग्ध पर नजर रखी है. दोपहर के समय से ही लोग जश्न मनाने के लिए मॉल्स, होटल समेत अन्य जगह पहुंचने शुरू हो गए थे.

मॉल्स को विशेष रूप से सजाया गया

मॉल्स को भी नए साल से पहले सजाया गया. सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मेट्रो माल में लोगों ने लाइव सिंगिंग कार्यक्रम का लुफ्त उठाया. साथ ही परिवार के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आए. इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी मॉल में ‘फेस्टोपिया 2026’ में बच्चों का ख्याल रखा गया. इस मौके पर बुक फेयर, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, लाइव म्यूजिक, परफॉर्मेंस और न्यू ईयर सेल लगाई गई.

820 ने लिया अस्थायी लाइसेंस

नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर में जगह—जगह शराब के शौकीनों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. घर से लेकर होटल्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल आदि में पार्टी के लिए 820 अस्थायी लाईसेंस आबकारी विभाग की तरफ से जाारी किए गए. लाइसेंस कामर्शियल और घरेलू पार्टियों के तौर पर दिए गए. जिनके लिए एक हजार से लेकर 11 हजार रुपये तक शुल्क वसूला गया.

Published at : 31 Dec 2025 08:02 PM (IST)
Happy New Year UP NEWS New Year Eve NOIDA NEWS New Year 2026 Nav Varsh
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर गंगा आरती में उमड़े हजारों श्रद्धालु
नववर्ष की पूर्व संध्या पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर गंगा आरती में उमड़े हजारों श्रद्धालु
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Bangladesh निकला झूठा! Hadi के 'हत्यारे' ने VIRAL VIDEO में खोली पोल | ABPLIVE
Last Sunset 2025: ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू...भारत की आखिरी सूर्यास्त | New Year Celebration
क्या Bengal चुनाव हार जाएंगी ममता बनर्जी? ज्योतिष की भविष्यवाणी से मचा हड़कंप! | WB | TMC
2026 में सियासत में भूचाल, क्रिकेट में नया कप्तान, पर्दे के एक्शन तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी!
Anjel Chakma LAST WORDS : आखिरी शब्दों में छिपी है क्रूर सच्चाई | ABPLIVE
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
