उन्नाव: संत राममिलन दास हत्याकांड का मुख्य आरोपी इजराइल मुठभेड़ में ढेर, एक लाख का था इनामी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में बांगरमऊ के चर्चित संत राममिलन दास उर्फ बाबा मिलन दास हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्या के मामले में एक लाख रुपये के इनामी आरोपी इसराइल उर्फ इजराइल को सोमवार को बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया.

मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जबकि एसओजी का एक सिपाही भी घायल हुआ है. संत राममिलन हत्याकांड से पूरे इलाके में आक्रोश बना हुआ था. लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया था.

चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़

पुलिस के अनुसार, सोमवार भोर पहर को थाना बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बांगरमऊ में दर्ज मुकदमा में वांछित तथा एक लाख रुपये के इनामी आरोपी इसराइल उर्फ इजराइल ग्राम ताजपुर अंडरपास के पास खड़ा है और किसी साथी का इंतजार कर रहा है.

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सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार आरोपी की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली उप निरीक्षक न्यूटन कुमार सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी. जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई.

वहीं एसओजी टीम के आरक्षी विकास भदौरिया के हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गए. इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी इसराइल उर्फ इजराइल घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

तमंचा व कारतूस बरामद

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने चाकू को हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बताया है. मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. इसराइल उर्फ इजराइल बांगरमऊ के घूरेटोला मोहल्ले में हुए संत राममिलन दास हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था.

साधू की हत्या से फैल गया था तनाव

बीते मंगलवार दोपहर मंदिर निर्माण करा रहे संत की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया था और लोगों ने बांगरमऊ-हरदोई मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था. पुलिस ने मामले में पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब मुख्य आरोपी इसराइल के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस अन्य आरोपियों और घटना से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

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