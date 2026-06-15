रामपुर: 25 दिन से लापता है पालतू बिल्ली 'बबली', मालिक ने खोजने वाले के लिए रखा 5000 का इनाम

उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कमल किशोर के परिवार की पालतू बिल्ली 'बबली' 25 दिन पहले अचानक गायब हो गयी. जिसको लेकर परिवार परेशान हो गया और जब काफी कोशिश के बाद भी नहीं मिली तो अब शहर में बिल्ली को ढूँढने के लिए पोस्टर लगवाए गए. जिसमें 5 हजार का इनाम देने का दावा किया गया है.

परिवार के लोगों का कहना है कि बबली के लापता होने के बाद से घर का माहौल बदला-बदला सा हो गया है. उसे खोजने के लिए आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की गई, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है.

शहर में लगवाए पोस्टर

बबली की तलाश में परिवार ने शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर भी लगवाए हैं. साथ ही, उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए ₹5000 का इनाम घोषित किया गया है. परिवार ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बबली दिखाई दे या उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो मोबाइल नंबर 9837240925 पर संपर्क करें.

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परिवार के अनुसार, बबली के चार छोटे बच्चे भी हैं, जो अपनी मां के बिना बेचैन नजर आ रहे हैं. बच्चों की हालत देखकर परिवार की चिंता और बढ़ गई है. परिवार को उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से उनकी प्यारी पालतू बिल्ली जल्द वापस घर लौट आएगी.

परिवार भी परेशान है

बिल्ली बबली के मालिक कमल किशोर ने बताया कि बिल्ली के जाने से हमारे परिवार में भी मायूसी छा गयी है. इसलिए ही उन्होंने पता लगाने के लिए अब पोस्टर का सहारा लिया है. उन्होंने लोगों से मदद की अपील भी की है. लेकिन अभी तक बबली का पता नहीं चल सका है.

यहां बता दें कि अक्सर लोग अपने घर में पालतू पशुओं को लेकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, यहां तक कि उन्हें परिवार का सदस्य तक मानते हैं. कुछ इसी तरह रामपुर की बबली से जुडी भी घटना यही है.

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