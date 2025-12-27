उन्नाव रेप पीड़िता के वकील ने CBI की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल, जानें क्या बोले महमूद प्राचा

उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एसएलपी (SLP) के बारे में अब तक न तो पीड़िता को और न ही उसके वकीलों को कोई जानकारी दी है.

पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी याचिकाओं से जुड़ी जानकारी लीक की है. ताकि अपनी छवि बेहतर दिखाई जा सके और पब्लिक के सामने वाहवाही लूटी जा सके. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पीड़िता और उसके वकील ने हाई कोर्ट में लगभग 90 प्रतिशत तर्क रखे, उनसे सीबीआई ने कोई संपर्क नहीं किया. न पीड़िता को जानकारी दी गई और न ही उससे कोई राय ली गई.

सीबीआई की मंशा सिर्फ 'आई वॉश' करना- महमूद प्राचा

महमूद प्राचा ने कहा कि सीबीआई को अगर सच में मामले को आगे बढ़ाना था, तो कम से कम पीड़िता से बात करनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी लीक करना सीबीआई को जरूरी लगा. लेकिन पीड़िता को मामले की प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया. अगर सीबीआई उनसे पूछती, तो वे कई अहम बातें और कानूनी पहलू समझा सकते थे जो शायद जांच एजेंसी को नजर नहीं आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि सीबीआई की मंशा सिर्फ 'आई वॉश' यानी दिखावे की है. बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा कर पब्लिक के सामने अच्छा दिखने की कोशिश की जा रही है. जबकि अंदरूनी तौर पर क्या बहस होगी, यह आने वाला समय बताएगा.

सीबीआई ने नहीं उठाए जरूरी कदम- प्राचा

महमूद प्राचा ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में न तो ठीक से आपत्तियां दाखिल की हैं और न ही मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि 29 तारीख को चीफ जस्टिस द्वारा स्पेशल बेंच बनाने की बात कही गई थी. इसके बावजूद सीबीआई ने जरूरी कदम नहीं उठाए.

पीड़िता के साथ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत- प्राचा

उन्होंने बताया कि आज दोपहर 1 बजे वे पीड़िता के साथ सीबीआई मुख्यालय जाकर जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे. उनका कहना है कि कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद अगर संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया गया, तो इससे सीबीआई की ईमानदारी और काम करने की इच्छा साफ हो जाएगी.

