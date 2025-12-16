उन्नाव में कोहरा बना काल, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज (16 दिसंबर) सुबह करीब 6 बजे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में, घने कोहरे की धुंध के बीच तेज रफ्तार लग्जरी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कार आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी. यह हादसा हवाई पट्टी के पास तब हुआ जब कथित तौर पर चालक को झपकी आ गई और कार पहले किसी अज्ञात वाहन से टकराई, फिर डिवाइडर से टकराकर उसका एक हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया.

मृतकों की पहचान

हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोग गाजियाबाद जनपद के निवासी थे. मृतकों में दो लोग काला नमक के बड़े व्यापारी बताए जा रहे हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर की पार्टी से भी जुड़े हुए थे. मृतकों की पहचान इस प्रकार की गई है:

अशोक कुमार अग्रवाल (पुत्र संतोष अग्रवाल, लगभग 55 वर्ष), निवासी वीआईपी एक्सटेंशन राज नगर विस्तार, गाजियाबाद.

अभिनव अग्रवाल (पुत्र सतीश अग्रवाल, लगभग 20 वर्ष), निवासी गोविंदपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद.

आकाश अग्रवाल (पुत्र विनोद अग्रवाल), निवासी मोदीनगर, गाजियाबाद.

कुशल (चालक).

रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (UP Expressway Industrial Development Authority) की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. यूपीडा टीम के सहयोग से पुलिस ने घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एक बार फिर घने कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं.