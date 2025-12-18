उन्नाव में अनुराग द्विवेदी के नवाबगंज कस्बा व पैतृक गांव भितरेपार स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 16 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की. अनुराग द्विवेदी स्पोर्ट्स ऐप ड्रीम - 11, माया 11 सर्कल, एमपीएल प्लेटफॉर्म के सहयोगी के तौर पर पहचान रखते हैं. आय से अधिक संपत्ति मामले में ED ने शिकंजा कसा है.

उन्नाव के अलावा लखनऊ व दिल्ली में भी छापेमारी की बात सामने आ रही है. छापेमारी टीम में शामिल अफ़सर कुछ भी बता नहीं रहे, मीडिया को वीडियो व फोटो तक बनाने से रोक लगाई गई है. जैसे जैसे ED की जांच का दायरा बढ़ रहा है , वैसे वैसे अनुराग की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं.

सट्टा किंग के रूप में अनुराग द्विवेदी की पहचान

अनुराग ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा किंग के रूप में पहचान रखते हैं. अनुराग करोड़पति के तौर पर पहचान रखते हैं और 'उरुस' जैसी लग्जरी वाहनों की सवारी करते हैं. बताया जाता है कि अनुराग अपनी फर्म से अपने पिता को हर माह 5 लाख की सैलरी देते हैं. अनुराग लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं.

सट्टा खेलकर अनुराग ने बदली किस्मत!

उन्नाव के एक छोटे से ब्लॉक नवाबगंज के भितरेपार गांव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी गांव की गलियों से निकल कर महज 8 से 9 सालों में सेलेब्रिटी हो गए. सबसे पहले ड्रीम 11 स्पोर्ट्स ऐप से (सट्टा) खेला और लखपति बन गए. अनुराग ने ऐसा खेला की कई बड़े गेम जीतकर ड्रीम 11 मैनेजमेंट की निगाह पर आ गए. ड्रीम -11 ने अनुराग को मैनेजमेंट टीम में शामिल किया और अनुराग फर्श से अर्श पर पहुंच गए.

अनुराग के खाफिले में शामिल हैं ये गाड़ियां

अनुराग लग्जरी लाइफ के अलावा BMW, मरसीडीज, URUS, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी गाड़ियों का काफिला रखते हैं. अनुराग एक यूट्यूबर्स भी है, इसके अलावा क्रिकेट में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं. अनुराग को 23 दिसंबर 2024 को लारेंस विश्नोई ग्रुप के रोहित गोदारा ने एक करोड़ की फिरौती मांगी थी, अनुराग ने लखनऊ में FIR दर्ज कराई थी.

बताया जा रहा है कि तभी से अनुराग अधिकतर समय दुबई में बिताते हैं. गांव में उनके पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी रहते हैं और मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं. बुधवार की सुबह 6:00 बजे उन्नाव के नवाबगंज स्थित अनुराग द्विवेदी के घर पर ED की टीम पहुंची है तब से लगातार जांच जारी है.

ED को मिले बड़ी टैक्स चोरी के प्रमाण- सूत्र

ED के अफसर अनुराग द्विवेदी के लेनदेन का लेखा-जोखा चेक कर रहे हैं. इसके अलावा उनके पिता और कंपनी के बैंक अकाउंट की गहनता से जांच की जा रही है. जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है वैसे-वैसे अनुराग द्विवेदी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं. सूत्रों की माने तो बड़ी टैक्स चोरी के प्रमाण ED के अफसर को हाथ लगे हैं. फिलहाल अभी ED की जांच जारी है.