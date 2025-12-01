उन्नाव में जयमाला के बाद प्रेमी संग भागी दुल्हन, फेरों से पहले मचा हंगामा, खाली हाथ लौटा दूल्हा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में शनिवार (29 नवंबर) की रात एक शादी समारोह में उस समय हंगामा मच गया, जब वरमाला की रस्म के तुरंत बाद दुल्हन कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. जिसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी हो गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया.

लड़की के पिता ने प्रेमी और अपने बेटी से फोन पर बात भी कि लेकिन लड़की ने प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जताई और वापस नहीं आई. इसके बाद दुल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया. दुल्हन के जयमाला के बाद प्रेमी के साथ भागने की चर्चा पूरे गांव में है. दूल्हे के परिवार ने इस संबंध में अभी कोई लिखित शिकायत नहीं की है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, अजयपुर गांव में एक बारात पहुंची थी, जहां वर और वधू पक्ष के परिवारों ने पारंपरिक ‘द्वार चार’ और अन्य रस्में पूरी कीं. दूल्हा-दुल्हन ने रिवाज के मुताबिक एक-दूसरे को वरमाला पहनायी. इसके तुरंत बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई जबकि दूल्हे का परिवार दूसरी तैयारियों में व्यस्त हो गया.

बाद में जब परिवार के सदस्य फेरे की रस्म के लिए दुल्हन को बुलाने के लिए गए तो वह कमरे में नहीं मिली. पुलिस ने बताया कि काफी ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिली तो बाद में परिवारों को जानकारी मिली कि एक स्थानीय युवक दुल्हन को अपने साथ ले गया है.

दुल्हन ने वापस आने से किया इनकार

बताया जा रहा कि दुल्हन के पिता ने उस लड़के से फ़ोन पर बात की, जिसके बाद दुल्हन ने खुद अपने पिता से बात की. उसने अपने प्रेमी के साथ रहने और उससे शादी करने की इच्छा जताई. एक चश्मदीद ने बताया कि इस घटनाक्रम से स्तब्ध दोनों परिवारों के बीच कहासुनी हुई और दूल्हे पक्ष के लोगों को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा.

प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज

दुल्हन के पिता ने पुरवा पुलिस थाने में उसके कथित प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.