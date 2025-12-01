गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए अखिलेश यादव, तस्वीर ने बढ़ाई यूपी की सियासी हलचल

उत्तर प्रदेश में एक सियासी परिवार में शादी समारोह में अखिलेश यादव की मौजूदगी ने प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है. रविवार को सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बागी विधायक महाराजी प्रजापति और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए और वर-वधु को आशीर्वाद देते हुए उनकी तस्वीर वायरल है. हालांकि इस शादी में पैरोल पर बाहर आए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव की एकांत मुलाकात ने हलचल पैदा कर दी है. प्रजापति इस समय रेप सहित कई मुकदमों में जेल में बंद हैं.

महाराजी देवी वहीं हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव 2022 में सपा से बगावत कर दी थी और बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था. बावजूद इसके अखिलेश यादव की मौजूदगी में नए राजनीतिक समीकरण माने जा रहे हैं.

कौन हैं महाराजी देवी ?

समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं, महाराजी देवी और अमेठी से विधायक हैं. उन्हें सपा ने चुनाव लड़ाया था, लेकिन बीते राज्यसभा चुनावों में सपा से बगावत कर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था. जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित किया था लेकिन अब खुद अखिलेश यादव का उनकी बेटी की शादी में शामिल होना कई कयास निकाले जा रहे हैं.

अखिलेश की रणनीति-क्या बागी फिर से शामिल होंगे ?

इस पार्टी में शामिल होने के कई मायने निकाले जा रहे हैं. कुछ राजनीतिक सूत्रों की मानें तो आगामी 2027 के चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव फिर से पुराने कद्दावरों को जोड़ रहे हैं. फिर गायत्री परिवार से उनका पुराना लगाव भी है.

पैरोल पर आए गायत्री ने अखिलेश से की मुलाकात

बेटी की शादी में पैरोल पर बाहर आए गायत्री प्रजापति ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनके और अखिलेश यादव के बीच 10 से 15 मिनट तक बातचीत हुई है. यह मुलाकात शादी के बहाने सियासी बताई जा रही है. फिलाहल गायत्री परिवार और खुद अखिलेश यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है लेकिन ये सियासी पार्टी थी या सिर्फ एक समारोह यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा.