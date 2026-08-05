मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडतीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, छात्र राजनीति से बनाई थी पहचान

तीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, छात्र राजनीति से बनाई थी पहचान

Ballia News In Hindi: उमाशंकर सिंह का जन्म बलिया के खनवर गांव में 2 जनवरी 1971 को हुआ था. इनके पिता घुरहू सिंह सेना से रिटायर थे. छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 05 Aug 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बलिया की रसड़ा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह का आज दिल्ली फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया. वे काफी समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे. उनके निधन से उनके परिजनों और करीबियों में शोक की लहर दौड़ गयी है.

उमाशंकर सिंह ने राजनीति की शुरुआत छात्र संघ चुनावों से की. 1991 से अब तक वे लगातार राजनीति में सक्रिय थे.वे लगातार तीन बार से बसपा के विधायक थे, उन्होंने अपने पीछे एक पुत्र और एक बेटी को छोड़ा है.

यह भी पढ़ें: रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से थे पीड़ित

राजनीतिक सफर-छात्र संघ अध्यक्ष से बसपा के MLA तक 

उमाशंकर सिंह का जन्म बलिया के खनवर गांव में 2 जनवरी 1971 को हुआ था.  इनके पिता घुरहू सिंह सेना से रिटायर थे. पत्नी का नाम पुष्पा सिंह है. छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था. 1991 में  सतीश  चन्द्र कोलेगे बलिया में छात्र संघ का चुनाव जीता, इसके बाद 2000 के आसपास बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए.

2011 में  बसपा ज्वाइन की 

उमाशंकर सिंह ने 2011 में बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा. इसके बाद वे बसपा से ही 2012, 2017 और 2022 में रसड़ा से विधायक बने. 2022 में वे बसपा के अकेले विधायक थे. स्थानीय स्तर पर उन्होंने कई कार्य किये, जिससे जनता में उनका सीधा जुड़ाव था. स्थानीय लोग उन्हें गरीबों का मसीहा और राबिनहुड जैसी संज्ञा देते थे. 

बसपा में उमाशंकर सिंह को मायावती के करीबियों में गिना जाता था. पारिवारिक समारोह में बसपा सुप्रीमो खुद शामिल होने पहुँचती थीं. चूंकि बीते विधानसभा चुनाव में अकेले विधायक थे बसपा के इसलिए और नजदीकियां बढ़ गयीं थीं. उनके निधन से बसपा को भी झटका लगा है.

लंबे समय से थे बीमार 

उमाशंकर सिंह ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज कई जगह हुआ. अमेरिका में भी सर्जरी करवाई गयी थी. इन दिनों फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था. इस बीच बुधवार शाम उनके निधन की खबर से रसड़ा में शोक पसर गया.

यह भी पढ़ें: रामपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत

Published at : 05 Aug 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Uma Shankar Singh Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, छात्र राजनीति से बनाई थी पहचान
तीन बार के विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, छात्र राजनीति से बनाई थी पहचान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुईं मायावती, रसड़ा विधायक के लिए कही ये बात
उमाशंकर सिंह के निधन पर भावुक हुईं मायावती, रसड़ा विधायक के लिए कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से थे पीड़ित
रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, कैंसर से थे पीड़ित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत
रामपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
इंडिया
Xप्लेन: विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
विश्व
PoJK में हुए दिखावटी चुनाव पर भड़के प्रदर्शनकारी, बोले - 'जूते की नोक पर...'
PoJK में हुए दिखावटी चुनाव पर भड़के प्रदर्शनकारी, बोले - 'जूते की नोक पर...'
बिहार
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
बिहार: तबेले में बदला शिक्षा का मंदिर! 13 साल से स्कूल पर है कब्जा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget