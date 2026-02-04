हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUGC मामले में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा कदम, बजट सत्र के बीच बढ़ाएंगे बीजेपी और केंद्र की टेंशन!

UGC मामले में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा कदम, बजट सत्र के बीच बढ़ाएंगे बीजेपी और केंद्र की टेंशन!

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नियमों को लेकर बड़ा फैसला किया है. उनके इस फैसले से बजट सत्र के बीच भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है.

By : नित्य मिश्रा | Updated at : 04 Feb 2026 05:16 PM (IST)
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संस्थापक व उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यूजीसी को वापस लाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. कन्नौज के छिबरामऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया. आजाद ने इस दौरान यह नहीं बताया कि यह धरना प्रदर्शन कब होगा. हालांकि सूत्रों की मानें तो बजट सत्र के बीच ही आजाद आंदोलन का बिगुल फूकेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर दबाव बन सके.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को “व्हाट्सएप कमीशन” कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरह के जुल्म वहां दिखाई दे रहे हैं, ईडी की कार्रवाई और एसआईआर में खामियां सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है.

चुनाव आयोग के सामने लूट की जा रही- चंद्रशेखर आजाद

इसके अलावा आजाद ने बिहार में भाजपा द्वारा पैसे बांटे जाने के आरोपों पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि वे महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं और न ही महिला सशक्तिकरण या आर्थिक सहायता के विरोध में हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जिस तरह पैसा देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, वह लोकतंत्र की हत्या है.

'गुर्जर से शादी कर लें इकरा हसन ताकि...', स्वामी राम विशाल दास की सपा सांसद पर विवादित टिप्पणी

उन्होंने कहा कि सरकार अगर पांच साल पहले कोई नीति बनाकर सहायता दे तो उसका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन चुनाव के समय चुनाव आयोग के सामने इस तरह पैसे बांटकर वोटों की लूट की जा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है.

Published at : 04 Feb 2026 05:11 PM (IST)
