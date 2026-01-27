हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUGC के नए बिल पर छात्रों का बवाल, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने जताया विरोध, बोले- यह भेदभाव बढ़ाने वाला कानून

UGC New Rules: संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आरोप है कि यह बिल जातिगत भेदभाव को खत्म करने नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 27 Jan 2026 01:06 PM (IST)
UGC New Rules: यूजीसी के नए बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है. जातिगत भेदभाव को खत्म करने का हवाला देकर यूजीसी ने नए नियम बनाने की बात कही है. लेकिन यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गजट नोटिफाकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं. यूजीसी के प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है.

संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आरोप है कि यह बिल जातिगत भेदभाव को खत्म करने नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है. छात्रों के मुताबिक इस मामले में ओबीसी,एससी-एसटी छात्रों की शिकायतों पर सवर्ण छात्रों को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी. जो कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन है.

यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बानगी इक्विटी कमेटी

नए बिल के मुताबिक जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी एससी- एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निस्तारण भी करेगी. कमेटी में एसस-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल किया जाएगा. कमेटी का काम कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म कर छात्र-छात्राओं के बीच बराबरी का माहौल बनाना है और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाओं को लागू करना है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

हालांकि प्रतियोगी छात्र यूजीसी के नए बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है. वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही यूजीसी और केंद्र सरकार के रुख का भी इंतजार कर रहे हैं. प्रतियोगी छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही यूजीसी की ओर से बिल वापस नहीं लिए जाने पर वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होंगे.

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 27 Jan 2026 01:06 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS UGC New Rules
