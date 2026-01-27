यूजीसी बिल को लेकर देशभर में विरोध पनप रहा है. अधिकारियों को ज्ञापन देने से शुरू हुआ विरोध अब प्रदर्शन तक पहुंच गया है. मेरठ की ठाकुर चौबीसी के सलावा गांव में सोमवार को युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. देर शाम एकत्र हुए युवाओं ने गांव में रैली निकाल कर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने बिल को स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की.

वक्ताओं ने अपने संबोधन में इस बिल के विरोध में ग्रामीणों को जागरूक भी किया. बाद में यूजीसी बिल का पुतला दहन कर सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि सरकार अगर इस बिल पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो स्वर्ण समाज को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.

भेदभाव रोकने के लिए सरकार लाई बिल

सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हाल ही में यूजीसी बिल में कई बड़े बदलाव किए हैं. जबकि इन बदलावों को स्वर्ण समाज अपने खिलाफ बनाए गए किसी कानून के रूप में देख रहा है. यही कारण है कि इस बिल का देश में जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है. प्रदर्शन करने वालों में गांव के मौजूदा प्रधान बंटी सोम पूर्व प्रधान सुनील कुमार, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जिला अध्यक्ष राजीव राणा और करणी सेना भारत के तहसील अध्यक्ष निश्चय सोम समेत अनेक लोग शामिल रहे.

इसके अलावा भी प्रदेश के अलग-अलग शहरों में इस बिल के विरोध में सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपनी नाराजगी जता रहे हैं.

बरेली में PCS अधिकारी ने दिया था इस्तीफा

इससे पहले सोमवार को UGC बिल के विरोध में बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था. जिसन पर शासन ने कार्रवाई करते हुए देर रात निलंबित कर जांच बैठा दी है.