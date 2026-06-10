हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र

PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र

Dehradun News In Hindi: इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सशक्त नेतृत्व और देश की निरंतर प्रगति के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए.राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि की कामना की.

By : दानिश खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 10 Jun 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष संगम देखने को मिला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के साथ प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया. चारधाम-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित उत्तरकाशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य शक्ति पीठों में यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सशक्त नेतृत्व और देश की निरंतर प्रगति के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए. मंदिरों में वेद मंत्रों की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे प्रदेश को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. श्रद्धालुओं और पुजारियों ने एक स्वर में राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि की कामना की.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

उत्तराखंड और पीएम मोदी का आत्मीय संबंध 

उत्तराखंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध रहा है. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस राज्य को केवल एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आस्था और आध्यात्मिक चेतना की भूमि के रूप में देखा है. बाबा केदार के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और यहां की सनातन संस्कृति के प्रति उनका लगाव कई मौकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड को विकास की अनेक ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं. केदारनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण से लेकर चारधाम यात्रा को सुदृढ़ बनाने तक कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. इसके अलावा सीमांत क्षेत्रों के विकास, सड़क और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार, हवाई सेवाओं के सशक्तीकरण और रोपवे परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को नई दिशा दी गई है. पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

यह भी पढ़ें: अमेठी में नकली पेट्रोल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार; फैक्ट्री से 4400 लीटर ईंधन बरामद

12 वर्षों के सुशासन में आम आदमी को लाभ 

देश स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित हुए हैं. अंत्योदय की भावना के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है. आज भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है.

सीएम धामी ने राज्य के लिए बताया प्रेरणास्रोत 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह और मार्गदर्शन राज्य के विकास के लिए प्रेरणास्रोत है. उनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त जनता प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करती है, ताकि उनके नेतृत्व में देश निरंतर विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे.

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, विकास और विश्वास के संगम के रूप में मनाया गया, जिसने धार्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक सकारात्मक संदेश दिया.

यह भी पढ़ें: बिजनौर: मृत मानकर कर दिया था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद जिंदा लौटी मां; बेटों की आंखें हुईं नम

Published at : 10 Jun 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र
PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची
यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
UP चुनाव 2027 में किस आधार पर मिलेगा टिकट? BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सयानी घोष से शत्रुघ्न सिन्हा तक, TMC के बागी सांसदों पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'ये लोग...'
सयानी घोष से शत्रुघ्न सिन्हा तक, TMC के बागी सांसदों पर इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'ये लोग...'
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US-ईरान वॉर के 103 दिन: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा खतरा
यूएस वॉर: जून में बढ़ी युद्ध की गर्मी से बेहाल हो सकता है भारत, जानें किस सेक्टर पर ज्यादा खतरा
राजस्थान
'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?
'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायोनी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
भूपेंद्र यादव से मिलने पुहंची सायोनी घोष, सीएम शुभेंदु भी हैं साथ, अब क्या करेंगी ममता बनर्जी
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
टेक्नोलॉजी
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget