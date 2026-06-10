PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष संगम देखने को मिला. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के साथ प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार का आयोजन किया गया. चारधाम-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित उत्तरकाशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य शक्ति पीठों में यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सशक्त नेतृत्व और देश की निरंतर प्रगति के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए. मंदिरों में वेद मंत्रों की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे प्रदेश को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. श्रद्धालुओं और पुजारियों ने एक स्वर में राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि की कामना की.

उत्तराखंड और पीएम मोदी का आत्मीय संबंध

उत्तराखंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध रहा है. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस राज्य को केवल एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आस्था और आध्यात्मिक चेतना की भूमि के रूप में देखा है. बाबा केदार के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और यहां की सनातन संस्कृति के प्रति उनका लगाव कई मौकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड को विकास की अनेक ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं. केदारनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण से लेकर चारधाम यात्रा को सुदृढ़ बनाने तक कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. इसके अलावा सीमांत क्षेत्रों के विकास, सड़क और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार, हवाई सेवाओं के सशक्तीकरण और रोपवे परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को नई दिशा दी गई है. पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

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12 वर्षों के सुशासन में आम आदमी को लाभ

देश स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित हुए हैं. अंत्योदय की भावना के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है. आज भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है.

सीएम धामी ने राज्य के लिए बताया प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह और मार्गदर्शन राज्य के विकास के लिए प्रेरणास्रोत है. उनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त जनता प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करती है, ताकि उनके नेतृत्व में देश निरंतर विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे.

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, विकास और विश्वास के संगम के रूप में मनाया गया, जिसने धार्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक सकारात्मक संदेश दिया.

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