हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल सरकारी जमीन घोटाले मामले में पुलिस का एक्शन, तत्कालीन SDM-तहसीलदार समेत 19 के खिलाफ FIR

संभल सरकारी जमीन घोटाले मामले में पुलिस का एक्शन, तत्कालीन SDM-तहसीलदार समेत 19 के खिलाफ FIR

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने कार्रवाई 58 अपात्र लोगों को गैर आबादी वाले इलाके की जमीन के आवंटन के 6 साल पुराने फर्जीवाड़े मामले में की गई है.

Written By : राजू यादव, संभल |  Updated at : 04 Jul 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रतिबंधित सरकारी भूमि के फर्जी पट्टा आवंटन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई 58 अपात्र लोगों को गैर आबादी वाले इलाके की जमीन के आवंटन के 6 साल पुराने फर्जीवाड़े मामले में की गई है.

इस मामले में तत्कालीन SDM ओमबीर सिंह , तत्कालीन तहसीलदार कर्म सिंह, सरकारी वकील, लेखपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.   इन सभी पर  सरकारी जमीन का धोखाधड़ी का आरोप है. 

मुरादाबाद के बाद अब मेरठ की सपा में फूट की चिंगारी? अखिलेश यादव कर पाएंगे मैनेज!

लेखपाल की तहरीर के बाद हुई कार्रवाई

पुलिस द्वारा यह कार्रवाई जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट सामने आने और वर्तमान लेखपाल स्वाती शर्मा की तहरीर के बाद की गई है. संभल पुलिस ने तत्कालीन SDM, तत्कालीन तहसीलदार, 3 लेखपाल, 2 कानूनगो, चकबंदी अधिकारी, 6 ग्राम पंचायत सदस्य सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, यह मामला गुन्नौर तहसील क्षेत्र के भोना नगला गांव के गैर आबादी वाले क्षेत्र सुखोला का है. जांच में सामने आया था कि सुखोला में झाऊ श्रेणी की सरकारी भूमि को रेत श्रेणी की भूमि में फर्जी तरीके से परिवर्तित कर 58 फर्जी लोगों के नाम दर्ज की गई थी. 

जांच में क्या सामने आया?

इस मामले के खुलासे के बाद हुई जांच में सामने आया कि आवंटन निरस्त करने के बावजूद गुन्नौर तहसील के तत्कालीन SDM ओमबीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार ने राजस्व, चकबंदी विभाग के अधिकारी और ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर 58 लोगों के नाम फर्जी तरीके से जमीन दर्ज कर दी थी.

जमीन आवंटन में गड़बड़ी की खबर के बाद लेखपाल स्वाती शर्मा ने थाना गुन्नौर में FIR दर्ज करवाई थी. FIR में दावा है कि सुखोला गांव में सरकारी भूमि को अवैध तरीके से आवंटित किया गया था. सरकारी भूमि के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जांच कमेटी ने 4 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी थी. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. 

'चंपत राय जाएंगे जेल, मैं पीएम मोदी के संपर्क में...' चढ़ावा चोरी मामले पर विनय कटियार की दो टूक

और पढ़ें
Published at : 04 Jul 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Land Scam Sambhal Police UP NEWS SAMBHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल सरकारी जमीन घोटाले मामले में पुलिस का एक्शन, तत्कालीन SDM-तहसीलदार समेत 19 के खिलाफ FIR
संभल सरकारी जमीन घोटाले मामले में पुलिस का एक्शन, तत्कालीन SDM-तहसीलदार समेत 19 के खिलाफ FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक
गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
'आपके चचा आपके ही...', ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव का जिक्र कर अखिलेश को बताई अंदर की बात?
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 8: 'अल्फा' के आते ही घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये बड़ा रिकॉर्ड
8वें दिन घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग के मैच के दौरान मैदान में घुसा फैन, रहमनुल्लाह गुरबाज के सिर से कैप लेकर भाग गया
राजस्थान
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
एग्रीकल्चर
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
हेल्थ
Oral Cancer Treatment: अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget