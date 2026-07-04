गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक

यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक खंडहरनुमा घर से यूकेजी में पढ़ने वाले 5 वर्षीय मासूम छात्र की लाश बरामद की है. उसके गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं. मासूम की गला दबाकर हत्या की गई है, हत्या करने के बाद शव को बोरे से ढक दिया गया था. वही वे बीते 24 घंटे से लापता था. पुलिस द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज खंगाल गया तो वो उसमें अपने किराएदार के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 9 से लापता यूकेजी में पढ़ने वाले 5 वर्षीय मासूम अंशुमान सिंह का शव शुक्रवार 3 जुलाई की शाम झाड़ियों के बीच स्थित एक खंडहर में मिला. वहीं मासूम का शव बोरे से ढका हुआ था. घटना की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक नमूने और साक्ष्य एकत्र किए.

दादी से पैसे लेकर घर से फुल्की खाने निकला था मासूम

गोरखपुर नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड संख्या 9 पिपरा निवासी विनय सिंह उर्फ कन्हैया का 5 वर्षीय पुत्र अंशुमान सिंह गुरुवार 2 जुलाई को शाम करीब पांच बजे फुल्की खाने के लिए घर से निकला था. उसकी दादी ने उसे फुल्की खाने के लिए रुपये दिए थे. इसके बाद मासूम को कथित तौर पर किरायेदार के साथ जाते हुए देखा गया था. देर रात तक अंशुमान के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को मासूम के लापता होने की सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रातभर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन शुक्रवार 3 जुलाई को दोपहर तक मासूम की लोकेशन का पता नहीं चल सका.

इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बच्चे के साथ जाते दिखे संतकबीरनगर में बखिरा के रहने वाले किरायेदार कल्पेश राय (25 वर्ष) को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और तलाश के दौरान पुलिस घर से 500 मीटर दूर लुचुई रेलवे ओवरब्रिज के पास झाड़ियों के बीच स्थित एक खंडहरनुमा घर तक पहुंची, जहां मासूम का शव पड़ा मिला. शव को बोरे से ढका गया था और उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान मिले हैं. प्रथम दृष्टया गला दबाकर उसकी हत्या करने का अंदेशा है. मासूम का शव मिलने की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

सूचना पर एसएसपी डा. कौस्तुभ, सीओ गीडा केएन आनंद, गीडा थानाध्यक्ष अश्वनी पांडेय और हरपुर बुदहट थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य और नमूने एकत्र किए. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. मासूम के साथ कुछ गलत करने की आशंका को लेकर भी चर्चा है, हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के कारण और अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

इस संबंध में सीओ गीडा केएन आनंद ने बताया कि इस घटना के संबंध में गीडा सर्किल के सीओ ने बताया कि कल 2 जुलाई को सहजनवा थाने पर एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई. इसके तत्काल बाद फिर दर्ज किया गया. सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह बात प्रकाश में आई कि उसी के यहां किराएदार कल्पेश के द्वारा बच्चों को ले जाया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी कल्पेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.