हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक

गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक

Gorakhpur News: गोरखपुर में एक खंडहरनुमा घर से यूकेजी में पढ़ने वाले 5 साल के मासूम छात्र की लाश बरामद की है. मासूम की हत्या करने के बाद बदमाशों ने शव को बोरे से ढक दिया गया था.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Jul 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक खंडहरनुमा घर से यूकेजी में पढ़ने वाले 5 वर्षीय मासूम छात्र की लाश बरामद की है. उसके गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं. मासूम की गला दबाकर हत्या की गई है, हत्या करने के बाद शव को बोरे से ढक दिया गया था. वही वे बीते 24 घंटे से लापता था. पुलिस द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज खंगाल गया तो वो उसमें अपने किराएदार के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

गोरखपुर के सहजनवा नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 9 से लापता यूकेजी में पढ़ने वाले 5 वर्षीय मासूम अंशुमान सिंह का शव शुक्रवार 3 जुलाई की शाम झाड़ियों के बीच स्थित एक खंडहर में मिला. वहीं मासूम का शव बोरे से ढका हुआ था. घटना की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक नमूने और साक्ष्य एकत्र किए.

दादी से पैसे लेकर घर से फुल्की खाने निकला था मासूम

गोरखपुर नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड संख्या 9 पिपरा निवासी विनय सिंह उर्फ कन्हैया का 5 वर्षीय पुत्र अंशुमान सिंह गुरुवार 2 जुलाई को शाम करीब पांच बजे फुल्की खाने के लिए घर से निकला था. उसकी दादी ने उसे फुल्की खाने के लिए रुपये दिए थे. इसके बाद मासूम को कथित तौर पर किरायेदार के साथ जाते हुए देखा गया था. देर रात तक अंशुमान के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को मासूम के लापता होने की सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रातभर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन शुक्रवार 3 जुलाई को दोपहर तक मासूम की लोकेशन का पता नहीं चल सका.

इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बच्चे के साथ जाते दिखे संतकबीरनगर में बखिरा के रहने वाले किरायेदार कल्पेश राय (25 वर्ष) को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और तलाश के दौरान पुलिस घर से 500 मीटर दूर लुचुई रेलवे ओवरब्रिज के पास झाड़ियों के बीच स्थित एक खंडहरनुमा घर तक पहुंची, जहां मासूम का शव पड़ा मिला. शव को बोरे से ढका गया था और उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान मिले हैं. प्रथम दृष्टया गला दबाकर उसकी हत्या करने का अंदेशा है. मासूम का शव मिलने की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर, शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए

सूचना पर एसएसपी डा. कौस्तुभ, सीओ गीडा केएन आनंद, गीडा थानाध्यक्ष अश्वनी पांडेय और हरपुर बुदहट थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य और नमूने एकत्र किए. घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. मासूम के साथ कुछ गलत करने की आशंका को लेकर भी चर्चा है, हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के कारण और अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

इस संबंध में सीओ गीडा केएन आनंद ने बताया कि इस घटना के संबंध में गीडा सर्किल के सीओ ने बताया कि कल 2 जुलाई को सहजनवा थाने पर एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई. इसके तत्काल बाद फिर दर्ज किया गया. सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह बात प्रकाश में आई कि उसी के यहां किराएदार कल्पेश के द्वारा बच्चों को ले जाया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी कल्पेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बीजेपी में खुश नहीं हैं अरुण गोविल? अखिलेश यादव के करीबी सांसद के दावे ने बढ़ा दी हलचल

Published at : 04 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक
गोरखपुर में लापता 5 साल के मासूम की खंडहर से मिली लाश, किरायेदार पर गला दबाकर हत्या का शक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज, दो दिन तक अयोध्या में डटी रही SIT; साधु-संतों में आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता
'मस्जिद, मदरसों को टारगेट किया गया लेकिन आप...', सपा चीफ अखिलेश यादव पर भड़के AIMIM नेता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील
उत्तराखंड के 3 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Ram Mandir Theft : Champat Rai और Anil Mishra पर संगीन आरोप, क्या जेल जाएंगे आरोपी? | Ayodhya | RSS
Sairaab: Ishaan का सच्चा प्यार! Nayanika ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, क्या बदलेगी कहानी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
आकाश तरंग से ड्रोन-मिसाइल तक... DAC ने दी 52 हजार करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी, क्या-क्या खरीदेगा भारत? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून का असर, इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश; IMD ने जारी किया अलर्ट
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 8: 'अल्फा' के आते ही घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये बड़ा रिकॉर्ड
8वें दिन घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20 Live Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 का LIVE प्रसारण कहां? 2 ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 का LIVE प्रसारण कहां? 2 ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग
राजस्थान
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
राजस्थान: पचपदरा रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली ने BJP पर साधा निशाना, बोले- 85% काम हमने कराया
एग्रीकल्चर
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
धान किसानों की चमकेगी किस्मत, अब धान बेचने पर भी मिलेगा इस सरकारी योजना का फायदा
हेल्थ
Oral Cancer Treatment: अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
अल्ट्रासाउंड से हो सकता है ओरल कैंसर सेल्स का खात्मा, इस स्टडी ने जगाई उम्मीद
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget