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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधम सिंह नगर में Gen Alpha का प्रदर्शन, स्कूल में अव्यवस्था के खिलाफ नाराजगी

उधम सिंह नगर में Gen Alpha का प्रदर्शन, स्कूल में अव्यवस्था के खिलाफ नाराजगी

उधम सिंह नगर के गदरपुर में जेन अल्फा ने कोतवाली का घेराव किया, छात्रों ने स्कूल व्यवस्थाओं को ठीक करने और हिरासत में लिए गए 'स्कूल ठीक करो अभियान' को लोगों को छुड़ाने की मांग की.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 04 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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उधम सिंह नगर में जेन अल्फा अपनी मांगो को लेकर आवाज बुलंद की है, गदरपुर कोतवाली मे उस समय अफरातफरी मच गई, जब जेन अल्फा स्कूल की व्यवस्था ठीक करने और 'स्कूल ठीक करो' संस्था के लोगों को हिरासत से छुड़ाने की मांग की. वहीं छात्रों के प्रदर्शन से पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

दरअसल, गदरपुर में स्कूल के पीने वाले पानी मे कीड़े, स्कूल मे गंदगी, साफ-सफाई ना होने से नाराज जेन अल्फा कोतवाली जा धमके. छात्रों के प्रदर्शन की खबर लगते ही स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि कोतवाली आ पहुंचे, इससे थोड़ी देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बन गई. हालांकि, जेन अल्फा के सपोर्ट में खड़े हुए जेन जी को पुलिस ने कोतवाली से छोड़कर जेन अल्फा छात्रों को थाने से रवाना किया.

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निरीक्षण टीम को स्कूल में कई खामियां

जानकारी के मुताबिक, गदरपुर इंटर कॉलेज के कुछ छात्रों ने हल्द्वानी की एक निजी संस्था से स्कूल की शिकायत की थी, जिसेक बाद हल्द्वानी से निजी संस्था की टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर पहुंची. टीम के लोगों ने प्रिंसिपल को साथ लेकर स्कूल परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान पीने के पानी में कीड़े मिले, शौचालय बंद मिला और भी कई समस्याएं मिली.

पुलिस ने निरीक्षण टीम के लोगों को हिरासत में लिया

वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को शिक्षा में व्यवधान डालने की सूचना दे डाली, जिस पर गदरपुर पुलिस से तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत मे ले लिया. जब इस बात की भनक जेन अल्फा को लगी, सभी बच्चे कोतवाली पहुंच गए. बच्चों ने गेट पर जम कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.  बच्चों ने कहा जब तक स्कूल ठीक करो वाली टीम को नहीं छोड़ा जाएगा, हम गदरपुर कोतवाली से अपने घर को नहीं जाएंगे. बच्चों ने स्कूल में अव्यवस्थाओं का हवाला भी दिया.

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Input By : विकास कुमार

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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