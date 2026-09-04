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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडXप्लेन: 'मलाई-छाछ' पर क्यों भिड़े सपा-कांग्रेस सांसद? UP चुनाव से पहले दरार के संकेत

Xप्लेन: 'मलाई-छाछ' पर क्यों भिड़े सपा-कांग्रेस सांसद? UP चुनाव से पहले दरार के संकेत

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 115-150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी 50-50 सीट शेयर की मांग कर रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और लोग उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 04 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सीटों का बंटवारा, बयानबाजी और आपसी तकरारें इस रास्ते को आसान नहीं दिखा रहीं. सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सलेमपुर के सपा सांसद रामाशंकर विद्यार्थी राजभर के बीच जो तल्खी दिख रही है, वह गठबंधन की मुश्किलों की पोल खोल रही है. तो क्या 'बड़े भाई' की भूमिका की जंग कांग्रेस-सपा की गाड़ी के पहिये अटका देगी...

'मलाई कोई और खाए, हमें छाछ मंजूर नहीं'

इस मामले की शुरुआत 3 सितंबर 2026 को मथुरा में एक कार्यक्रम से हुई. मंच पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के साथ सीट शेयरिंग पर कहा, 'कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन किसी की दया पर नहीं.'

इमरान ने कहा कि बीजेपी को अगर 2027 में हराना है तो अभी से सीट बंटवारा करना होगा, नहीं तो भूल जाइए. उन्होंने 2024 के लोकसभा नतीजों का श्रेय राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को देते हुए कहा कि इस यात्रा ने देश का माहौल बदला, जिससे सपा-कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता मिली.

इमरान ने याद दिलाया कि 2017 में बेहद कमजोर स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस 107 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. अब कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुकी है, इसलिए 2027 में कांग्रेस की हिस्सेदारी भी उसी मजबूती के हिसाब से तय होगी.

इमरान ने 'मलाई कोई और खाए, हमें छाछ मंजूर नहीं' जैसा बयान देकर साफ संकेत दिया कि कांग्रेस को कम सीटों (छाछ) पर राजी नहीं किया जा सकता, उसे बराबरी का हिस्सा (मलाई) चाहिए.

इसके अलावा इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने 20 अगस्त 2026 को कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली. यह इमरान मसूद के लिए निजी और राजनीतिक, दोनों तरह से बड़ा झटका था. इमरान ने कहा, 'मेरी बेटी 6 महीने से घर पर बैठी है. उस बाप की हालत क्या होगी जिसकी बेटी अपने घर आकर बैठ जाए. सियासत के लिए किसी का घर बर्बाद करना ठीक नहीं है.'

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह अखिलेश यादव को दोषी मानते हैं? तो इमरान ने कहा, 'मैं किसको दोषी ठहराऊं... मैं तो वक्त को दोषी ठहरा रहा हूं.'

'नतीजों का भी विश्लेषण कर लें'- सपा

सपा सांसद रामाशंकर राजभर ने इमरान का जवाब देते हुए कहा, 'कांग्रेस सीटें लेती है, लेकिन नतीजों की समीक्षा नहीं करती.' राजभर का इशारा साफ था कि तुम सीटें तो मांग लेते हो, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते.

इससे पहले भी रामाशंकर राजभर ने इमरान मसूद पर हमला करते हुए 'छुट्टभैया' नेता बताया था. राजभर ने कहा कि वे असदुद्दीन ओवैसी और पश्चिम बंगाल के नेता हुमायूं कबीर के रास्ते पर चल रहे.

एक और झड़प: सहारनपुर में इमरान-आशु मलिक का टकराव

इमरान और सपा के बीच तनाव सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है. 19 अगस्त 2026 को सहारनपुर में DISHA मीटिंग के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच सार्वजनिक झड़प हुई. यह झड़प 'UP के लड़के' या 'UP के लड़ाके' को लेकर थी, लेकिन असल में यह सीट शेयरिंग के तनाव का प्रकट रूप था.

आखिर UP चुनाव से पहले 'बड़े भाई' की जंग क्यों?

इन बयानों के पीछे की असली वजह सीट शेयरिंग है:

  • सीटों की लड़ाई: कांग्रेस 115-120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सपा उन्हें 70-80 सीटों पर सीमित रखना चाहती है. यह 40-50 सीटों का अंतर ही इस विवाद की जड़ है. जुलाई 2026 में इमरान ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा था, 'CM बनना है तो दिल बड़ा करो और अगर गठबंधन करना है तो जमीन पर उतारो, सिर्फ टीवी पर बयानों से काम नहीं चलेगा.' इमरान ने यह भी कहा कि 2024 में सपा ने कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें दी थीं, जबकि 60 सीटें दे सकती थी.
  • श्रेय की लड़ाई: 2024 की जीत का श्रेय कोई किसी को देना नहीं चाहता. सपा अपने 37 सांसदों के दम पर बड़ी पार्टी बनना चाहती है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है. इमरान का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की वजह से मिलीं थीं.
  • मुस्लिम वोटों की लड़ाई: इमरान मसूद ने सपा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि सपा मुस्लिम नेताओं को किनारे कर रही है। राजभर ने इमरान पर BJP को फायदा पहुंचाने वाले बयान देने का आरोप लगाया.

क्या सपा-कांग्रेस की गाड़ी चलेगी?

इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम 150 सीटों तक की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 50 फीसदी सीटें उसके हिस्से में आएं. पार्टी 115 से 120 सीटों से नीचे जाने को तैयार नहीं है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन का फॉर्मूला 'जीत चाहिए, सीटें नहीं' होगा. यानी, सपा चाहती है कि जितनी सीटें मिलें, उन पर जीत हासिल की जाए, न कि सिर्फ सीटों की संख्या पर ध्यान दिया जाए. सपा कांग्रेस को 70-80 सीटों पर सीमित रखना चाहती है. यानी दोनों पार्टियों के बीच 40-70 सीटों का फासला है.

सपा नेता एमएच खान ने कहा कि चुनाव नजदीक आने दीजिए, सीटों का बंटवारा हो जाएगा. उन्होंने मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में बंटवारा हुआ था, उसी हिसाब से बंटवारा हो जाएगा.

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, 'यह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि सपा-कांग्रेस गठबंधन के अंदर चल रही गहरी कलह की झलक है. अगर अक्टूबर-नवंबर 2026 तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है, तो यह गठबंधन BJP को कड़ी टक्कर दे सकता है. अगर यह विवाद दिसंबर 2026 तक भी जारी रहा, तो गठबंधन की गाड़ी ऐसे ही न्यूट्रल गियर में चलती रहेगी और चुनाव से पहले बिखर भी सकती है. जितनी देर होगी, अविश्वास उतना गहरा होगा और BJP उतनी ही मजबूत होती जाएगी.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 04 Sep 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
SAPA Explainer CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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