रुद्रपुर में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 5 लोग झुलसे, एक महिला की हालत गंभीर

उधम सिंह नगर जनपद के रूद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई. इस हादसे में पांच लोग झुलस गए, सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में एक महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. फायर ब्रिगेड विभाग ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह मामला उधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट केम्प के चामुंडा मंदिर वार्ड नंबर 8 से सामने आया है, यहां गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. सिलेंडर ब्लास्ट में महिला सहित कुल 5 लोग झुलसे हैं, पड़ोसियों की मदद से सभी घायलों को जवाहर लाल नेहरू जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है.

सिलेंडर ब्लास्ट में ये लोग हुए घायल

बताया जा रहा है कि किराए के कमरे में रहने वाले रामा आसरे की पत्नी किचन में कुछ बना रही थी रिसाव अधिक होने के चलते सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें रामा आसरे उनकी पत्नी देवकी गंभीर रूप से झुलस गई. वहीं पड़ोस के कमरे में रह रहे तीन लोग अनीता, संगीता देवी और तीन वर्षीय बालिका पारुल भी चपेट में आ गई.

फायर ब्रिगेड विभाग ने शुरू की जांच

वहीं, इस घटना के बाद पड़ोसी मदद के लिए आगे आए, पड़ोसियों ने सिलेंडर ब्लास्ट कांड में घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में महिला देवकी की हालत की गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती कराया गया है. जबकि अन्य घायलों का भी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. उधर आग लगने के सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम भी मोके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

अग्निशमन अधिकारी, रूद्रपुर महेश चंद्र ने बताया कि थाना ट्रांजिट केम्प के चामुंडा मंदिर वार्ड नंबर 8 रिसाव के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट का प्रकरण सामने आया है. इस हादसे में कुल 5 लोग झुलसे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है.