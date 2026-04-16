महोबा में स्मार्ट मीटर और भीषण गर्मी के बीच भारी-भरकम बिल बकाया न होने पर भी बिजली काटे जाने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. कीरत सागर स्थित विद्युत विभाग पर महिलाओं और पुरुषों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया. उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग में गुंडागर्दी और अभद्रता की जा रही है. एसडीएम ने उपभोक्ताओं को शांत कराकर मामले की जांच के निर्देश और उपभोक्ताओं की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए है.

महोबा के कीरत सागर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर आज नजारा हंगामा भरा रहा. चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बेहाल शहर के अलग-अलग मोहल्लों से आए उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. सड़क पर बैठकर जाम लगा रहे इन लोगों का गुस्सा उन स्मार्ट मीटरों के खिलाफ है, जिन्हें सरकार ने सुविधा के लिए लगाया था, लेकिन अब ये लोगों की जेब और चैन दोनों पर भारी पड़ रहे हैं.

विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर गुंडागर्दी का आरोप

प्रदर्शन में शामिल शेखू नगर की कुसुमा देवी और फतेहपुर बजरिया की मंजू ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है. अधिकारियों से सवाल पूछने पर उन्हें भगा दिया जाता है और अभद्रता की जाती है. उपभोक्ताओं की मांग है कि इन स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराने मीटर वापस लगाए जाएं, ताकि उन्हें हर महीने आने वाले 4 से 5 हजार के फर्जी बिलों से राहत मिल सके.

बिल जमा होने के बाद बिजली काटने का आरोप

मलकपुरा के सीताराम यादव और भटीपुरा की राजकुमारी जैसी महिलाओं का दर्द एक जैसा है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिल जमा होने के बावजूद महीने में चार-चार बार उनकी बिजली काट दी जाती है. किसी का 500 रुपए एडवांस जमा है, तो किसी ने महज 10 दिन पहले 2000 रुपए भरे थे, फिर भी विभाग बकाया बताकर कनेक्शन काट रहा है.

हंगामे की सूचना पर पहुंचे अधिकारी

हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे और शहर कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. आक्रोशित भीड़ और विद्युत कर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक को अधिकारियों ने बामुश्किल शांत कराया. एसडीएम ने स्थिति का जायजा लेते हुए माना कि तकनीकी खामियों और बिलिंग की समस्याओं के कारण जनता परेशान है.

प्रशासन ने अब विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों एसी और एसडीओ को मौके पर तैनात कर दिया है. एसडीएम ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि जिनकी बिजली बिल जमा होने के बाद भी कटी है, उसे तत्काल जोड़ा जाएगा और लिखित शिकायतों का निस्तारण अगले दो घंटों के भीतर किया जाएगा. हालांकि, जनता के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर बैठा डर और विभाग के रवैये के खिलाफ उपजा आक्रोश फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है.