रुद्रपुर स्थित टायर गोदाम में लगी भीषण आग, 50 लाख के नुकसान का अनुमान

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आगजनी का बड़ा मामला सामने आया है, रुद्रपुर के छतरपुर स्थित टायर गोदाम में आग लग गई. टायर गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरा मच गई. घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, एक दर्जन से अधिक दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आगजनी की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है, वहीं 5 बाइकें जलकर राख हो गई हैं.

जानकारी के मुताबिक, छतरपुर इलाके में स्थित एक टायर गोदाम में आज भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं का काला गुबार फैल गया, जो कि कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था. आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

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फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

आग पर काबू पाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया, लेकिन आग लगातार विकराल रूप लेती रही. कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया गया. आग लगने के दौरान स्थिति को देखते हुए गोदाम के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल वहां से हटाया गया. बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में टायर और इंडस्ट्रियल स्क्रैप रखा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैलती चली गई.

आगजनी की घटना लाखों के नुकसान का अनुमान

गोदाम मालिक के अनुसार करीब 50 लाख रुपये से ज्यादा का माल जलकर राख हो गया है. साथ ही गोदाम में खड़ी पांच मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह स्वाहा हो गईं. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं.

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