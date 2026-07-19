INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, 'वो खुद सरकार के रहमो-करम पर...'

सपा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, 'वो खुद सरकार के रहमो-करम पर...'

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव (Dharmendra Yadav) ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि SIT कौन है? एसआईटी के सदस्य तो खुद फंसे हुए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चंदे में गड़बड़ी को लेकर सारे तथ्य सामने आने चाहिए. सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए.

धर्मेंद्र यादव ने SIT जांच पर उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "SIT कौन है? एसआईटी के सदस्य खुद फंसे हुए हैं. वो खुद सरकार के रहमो-करम पर हैं तो वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? इस मुद्दे पर सभी पार्टियों के रुख सामने आएंगे. अन्य दलों का मैं कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए उनकी तरफ से मैं कोई बात नहीं कह सकता. मैं अपने नेताओं की बात कर रहा हूं. हमलोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं.'' 

एक ही दिन में जमीनों की कीमत 15 गुना कैसे बढ़ी- धर्मेंद्र यादव

उन्होंने आगे कहा, ''हमलोग चाहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए. सभी तथ्य जनता के सामने आने चाहिए. आखिर कौन-कौन दोषी हैं, 90 के दशक में किसने लूटा? उस समय जो चंदा आया था वो कहां चला गया? जमीनें आखिर किन लोगों ने खरीदी? एक ही दिन में जमीनों की कीमत 15 गुना कैसे बढ़ गई?'' 

'बाबरी वाली मस्जिद और मदरसों की फंडिंग...', राम मंदिर चंदा चोरी सवाल पर भड़के ब्रजेश पाठक

श्रद्धा से दान करने वाले लोग भी सवाल उठा रहे- धर्मेंद्र प्रधान

सपा नेता ने ये भी सवाल उठाया कि सेम गवाहों के हस्ताक्षर के साथ उन जमीनों का घोटाला कैसे हुआ? निर्माण कार्य में 40 फीसदी कमीशन लिए गए जो देश के सामने है. उन्होंने कहा, ''जिन लोगों ने सहयोग किया था, किसी ने सोना, किसी ने चांदी या गहने, अपनी भावनाओं, क्षमता और श्रद्धा के अनुसार जो दान किया था, वो सारे लोग अब सवाल उठा रहे हैं."

देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश- धर्मेंद्र यादव

समाजवादी पार्टी के सांसद ने डिलिमिटेशन समेत अन्य बिलों को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ''चाहे वह परिसीमन बिल हो, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल हो, या प्रस्तावित 130वां संविधान संशोधन हो- ये सभी बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करने और संवैधानिक तानाशाही लाने की साजिश हैं, इसीलिए हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे."

मायावती ने केंद्र को बताया मानसून सत्र का ‘एजेंडा’, BSP चीफ ने इन मुद्दों पर चर्चा की रखी मांग

Published at : 19 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Dharmendra Yadav RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, 'वो खुद सरकार के रहमो-करम पर...'
सपा सांसद ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT जांच पर उठाए सवाल, 'वो खुद सरकार के रहमो-करम पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरों का आतंक, एक घंटे में दर्जनभर गाड़ियों को बनाया निशाना
ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरों का आतंक, एक घंटे में दर्जनभर गाड़ियों को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरीनाथ धाम चढ़ावा मामला: 3 साल के रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस, 'कुबेर के खजाने' का होगा मिलान
बदरीनाथ धाम चढ़ावा मामला: 3 साल के रिकॉर्ड खंगालेगी पुलिस, 'कुबेर के खजाने' का होगा मिलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
BMW R1300 GSA: One of the Best Adventure bike of BMW! #bmw #bmwr1300gsa #bmwbike #autolive
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर मचा बवाल, Viral Clip के बाद Makers पर उठे सवाल
Lock Upp 2: Apoorva Mukhija की Wild Card Entry की चर्चा तेज, Shilpa Shinde Controversy के बीच बढ़ेगा ड्रामा?
India's Got Latent 2: Contestant Sakshi Jha के बयानों से मचा बवाल, Samay Raina भी रह गए हैरान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
All-Party Meeting: सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किया वॉकआउट तो भड़कीं काकोली घोष दस्तीदार, कहा- ये तो चेयर का अपमान
सर्वदलीय बैठक से विपक्ष ने किया वॉकआउट तो भड़कीं काकोली घोष दस्तीदार, कहा- ये तो चेयर का अपमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
यूपी चुनाव में अखिलेश यादव नहीं देंगे शिवपाल यादव को टिकट? इस नेता के दावे से मची हलचल
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Final: वर्ल्ड कप फाइनल में 60 साल बाद होगा ऐसा, मेसी-यमाल की टक्कर; हेड टू हेड समेत जानें फाइनल के बारे में सबकुछ
वर्ल्ड कप फाइनल में 60 साल बाद होगा ऐसा, मेसी-यमाल की टक्कर; जानें दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये मांग
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राहुल गांधी-खरगे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
बिहार
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए बना प्लान, नुक्कड़ सभा-पॉकेट मीटिंग पर फोकस
हेल्थ
Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget