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गृह क्लेश से टूटकर युवती ने पुल से लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने मौत के मुंह से खींचकर बचाई जान
Haridwar News In Hindi: हरिद्वार के मंगलौर में गृह क्लेश से परेशान युवती ने पुराने पुल से गंगा में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत नदी में कूदकर उसकी जान बचा ली.
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गृह क्लेश से परेशान एक युवती ने मंगलौर के पुराने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी. मौत के मुंह में जाते-जाते वह बच गई. स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से उसकी जान बच गई.
मंगलौर इलाके की रहने वाली युवती घरेलू कलह से काफी परेशान थी. रिश्तेदारों के अनुसार, कुछ दिनों से उसके परिवार में विवाद चल रहा था. इसी तनाव के चलते वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी. रविवार सुबह वह पुराने पुल पर पहुंची और बिना किसी को कुछ बताए नदी में कूद गई.
स्थानीय लोगों ने दिखाया साहस
जैसे ही युवती ने छलांग लगाई, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. कई युवा बिना सोचे-समझे नदी में कूद पड़े. तेज बहाव के बावजूद वे युवती तक पहुंचे और उसे बाहर निकालने में सफल रहे. यदि वे कुछ सेकंड भी देर कर देते तो हादसा हो सकता था.
अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर
युवती को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. परिजन उसे देखने अस्पताल पहुंचे. परिवार में शोक और राहत दोनों का माहौल है.
प्रशासन ने शुरू की जांच
हरिद्वार पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. प्रारंभिक जांच में गृह क्लेश को आत्महत्या के प्रयास की वजह बताया जा रहा है. पुलिस युवती और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है. स्थानीय लोगों की सूझबूझ की सराहना की जा रही हैय
हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर ऐसे हादसे दुर्भाग्यपूर्ण हैं. गृह कलह से त्रस्त युवा पीढ़ी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत पर जोर देने की जरूरत है.
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