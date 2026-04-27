ऊधम सिंह नगर में आग का तांडव: 5 जगहों पर भड़की भीषण आग, दमकल की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

ऊधम सिंह नगर जनपद में सोमवार को अलग-अलग पांच स्थानों पर आग का तांडव देखने क़ो मिला. आग पर दमकल विभाग ने कड़ी मशकत्त के बाद काबू पाया है. जिसमें एक गत्ते से भरे कैंटर में अचानक आग धधक गई, जिसके चलते धूं-धूं करके गाडी जलकर स्वाह हो गई. जबकि एक जगह कटे हुए गेहूं के खेत में आग लगना ओर कबाड़ के गोदाम में आग लगने समेत अलग-अलग पांच जगहों पर आग ने अपना जमकर तांडव मचाया, जिसके चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा.

सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, कहीं भी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी हुआ है, जिसको लेकर आंकलन जारी है. दमकल विभाग ने इस समय लोगों से आग लगने की संभावना वाली जगहों से ज्वलनशील चीजं दूर रखने की अपील की है.

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केलाखेड़ा में गत्ते से लदे ट्रक में लगी आग

केलाखेड़ा क्षेत्रअंतर्गत गत्ते से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. जिसके चलते मार्ग में खड़े वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना तत्काल राहगीरों द्वारा फायर विभाग क़ो दी. जिस पर तत्काल रूप से दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

गंगापुर रोड पर गेंहूं के खेत में लगी आग

वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर के फुलसूंगा गंगापुर रोड पर झाड़ियों और गेहूं के कटे खेतों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. तथा मौके पर हड़कंप मच गया. हालांकि जिसे समय रहते बुझा लिया गया. तीसरी घटना राधा स्वामी सत्संग के पास डीबीएस स्कूल के नजदीक हुई, जहां दमकल टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पाया. इसके अलावा चौथी घटना केला खेड़ा में ही एक और खेत में आग लगने की घटना सामने आई, जिसे फैलने से पहले ही रोक लिया गया. पांचवीं घटना लेक पैराडाइज के पास कबाड़ में आग लगने की रही, जहां टीम ने तेजी से स्थिति संभाली.

दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से बचा नुकसान

अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी के चलते सभी जगहों पर समय रहते आग बुझा दी गई. राहत की बात यह है कि किसी भी घटना में जनहानि नहीं हुई है.फिलहाल सभी मामलों में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन जारी है. जबकि अग्निशमन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना का रूप ले सकती है.

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