Uttarakhand: उधमसिंह नगर में नशे पर बड़ा वार, 2.80 करोड़ का गांजा बरामद 3 तस्कर गिरफ्तार

उत्तराखंड कि उधमसिंह नगर पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है. जिसमें उसने तीन तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2 करोड़ 80 लाख का गांजा पकड़ा है. पकडे गए आरोपी अंतरराज्यीय तस्करों के गैंग में शामिल है. एसओजी रुद्रपुर और रुद्रपुर कोतवाली के संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में गांजा पकडे जाने से इलाके में तस्करों के नेटवर्क को लेकर पुलिस और सक्रिय हो गयी है.

पूरे प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. एसएसपी अजय गणपति ने इस खुलासे को करने वाली टीम को 7500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है. जनपद में अब तक की गांजे के खिलाफ पकड़ी गयी सबसे बड़ी खेप है.

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सुतली के कट्टों में भरा था गांजा

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत कि गयी है. रविवार सुबह पुलिस के मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बागवाला फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान कैंटर UP81 FT 5851 को रोका. जब तलाशी ली गयी तो अंदर छिपा कर सुटली के गट्ठरों में 18 प्लास्टिक के कट्टों में और तीन स्कूल के बैग में गांजा भरा हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने रुद्रपुर निवासी संजय गुप्ता, मैनपुर निवासी डीटू यादव और मोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है.

ओडिशा से ला रहे थे गांजा

पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा के सोनपुर से ला रहे थे और रुद्रपुर में स्थानीय तस्करों को सप्लाई करना था. पकड़ा गया गांजा 558.78 किलो है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 80 लाख है. इसे पकड़ने वाली को टीम को भी इनाम दिया जाएगा.

आरोपी की संपत्ति होगी जब्त

एसएसपी ने बताया कि रुद्रपुर निवासी आरोपी संजय गुप्ता कि तीन करोड़ रूपए की नशे से अर्जित कमाई से संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. जल्द ही बाकी सदस्य भी गिरफ्तार होंगे.

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