उधम सिंह नगर में सहायक शिक्षिका की संदिग्ध मौत, बिस्तर पर पड़ा मिला जला हुआ शव

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई. महिला का शव जली हुई हालत में उसके कमरे से बरामद हुआ हैं. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मृतक महिला का नाम सुषमा पंत था और वो रुद्रपुर में सहायक शिक्षिका के तौर पर काम करती थी. केयर टेकर का कहना है कि मंगलवार की दोपहर जब वो घर पहुंचा और मैडम को आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया.

केयर टेकर ने बताई ये बात

केयर टेकर ने कहा कि जब वो कमरे में घुसा तो जली हुई हालत में बिस्तर पर मैडम की लाश पड़ी हुई थी. उसके होश उड़ गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस और फॉरेंसिक साइंस की टीम ने कमरे से कई साक्ष्य एकत्र किए हैं.

पुलिस ने फ़िलहाल शक के आधार पर केयर टेकर को हिरासत में लिया है. उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है. घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. आसपास के कैमरों के डीवीआर को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सहायक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया हैं. पूरे प्रकरण की संघन तरीके से जांच की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ केयर टेकर से पूछताछ के बाद घटना का खुलासा होगा. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

