देहरादून: कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट के मामले पर सियासत तेज, कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

देहरादून के विकासनगर से कश्मीरी युवक से मारपीट मामला प्रकाश में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है. इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गए हैं. दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल देखने को मिल रहा है.

मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की. सीएम धामी की तरफ से सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है. दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. जिसे देहरादून अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला

विपक्षी दल कांग्रेस इसे बिगड़ती कानून व्यवस्था बता रही. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गारिमा ने बताया कि इस तरह के सांप्रदायिक मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो की चिंतनीय और शर्मनाक है. कानून व्यवस्था चरमारा चुकी है और सरकार केवल ऐसे मामलों कठोर कार्रवाई ना करते हुऐ केवल लीपापोती करने का काम करती है.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

वहीं BJP विधायक विनोद चमोली ने इस मामले में अपनी बात कहते हुए कहा इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही इस मामले पर पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा चुकी है.

मामले पर मुस्लिम संगठनों ने दी प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर मुस्लिम सेवा संगठन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि सरकार के अनुसार कश्मीर तो हमारा है लेकिन कश्मीरी हमारे नहीं हैं.

यह बीते कुछ वक्त में ऐसा तीसरा मामला है जब कश्मीरी निवासियों के साथ इस तरह की बर्बरता की गई .हो यह बेहद चिंतनीय है और सरकार को इसमें उचित कदम उठाने की आवश्यकता है. मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है.