हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या गैंगरेप मामले में आया कोर्ट का फैसला, नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, मोईद खान बरी

अयोध्या गैंगरेप मामले में आया कोर्ट का फैसला, नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, मोईद खान बरी

Ayodhya Gang Rape Case: इस मामले में नाबालिग बालिका के गर्भवती होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Jan 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी राजू खान पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था. नाबालिग बालिका के गर्भवती होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले की सुनवाई पाक्सो कोर्ट में चल रही थी और अदालत में डीएनए सहित अन्य सबूते पेश किए गए.

इस मामले को लेकर मोईद खान और उसके नौकर राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया था. कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया, जबकि राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया. इसी आधार पर अदालत ने राजू खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि मोईद खान को बरी कर दिया.

हालांकि अदालत से बरी होने के बावजूद मोईद खान फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. उस पर पहले से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई दर्ज है, जिसके चलते उसकी रिहाई पर कानूनी अड़चन बनी हुई है. गौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की थी. उसके बेकरी प्रतिष्ठान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई थी.

वहीं अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोईद खान के बरी होने के मामले पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा था कि यह समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश थी, अब सच सामने आ गया है. सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जो घर गिराए हैं उनको बनवाएं.

ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने तीन बच्चों सहित खाया जहर, दंपती की मौत, बच्चों की हालत गंभीर

Published at : 29 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Ayodhya Gang Rape Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
इंडिया
Stray Dogs Case: आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई पूरी, SC ने सुरक्षित रखा फैसला, हफ्तेभर के अंदर वकीलों से मांगी दलीलें
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget