महोबा में E-Scooty शोरूम में लगी आग, 20 स्कूटी जलीं; लाखों का नुकसान

महोबा के चरखारी बायपास स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने कबीर एंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी (Fire In E-Scooty Agency) में भीषण आग लग गई. देर रात करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 12 ई-स्कूटी जलकर खाक हो गईं और 8 क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे में 12 से 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. पीड़ित का आरोप है कि समय पर बिजली विभाग द्वारा फोन न उठाने और सप्लाई बंद न करने के कारण नुकसान बढ़ा है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मध्यरात्रि 2:30 बजे की बताई जा रही है. बंद एजेंसी के अंदर से उठती चिंगारी और धुएं को देखकर पास में लाइब्रेरी चलाने वाले एक व्यक्ति ने सुबह 4 बजे एजेंसी संचालक साहिल मंसूरी को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलते ही संचालक और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और डायल 112 पुलिस को सूचना दी. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.

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बिजली विभाग ने नहीं बंद की इलेक्ट्रिक सप्लाई

एजेंसी संचालक साहिल ने बताया कि आग को बुझाने के लिए सबसे पहले पावर हाउस को फोन कर बिजली सप्लाई बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन आधे घंटे तक बिजली विभाग के कर्मचारियों ने न तो पुलिस का फोन उठाया और न ही पीड़ित का. लाचार होकर पीड़ित खुद पावर हाउस पहुंचे. वहां दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुए और कर्मचारियों को जगाकर सप्लाई बंद करवाई.

अग्निकांड में 12 स्कूटी जलकर हुईं स्वाहा

पीड़ित का साफ कहना है कि अगर बिजली विभाग समय रहते फोन उठा लेता और सप्लाई बंद कर देता, तो फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पानी का प्रेशर चालू कर देती और इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता. इस अग्निकांड में 12 नई इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि 8 अन्य स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं.

अग्निकांड में एजेंसी संचालक को लाखों की क्षति

इसके अलावा शोरूम का एसी, फॉल्स सीलिंग और सारा कीमती फर्नीचर जलकर नष्ट हो गया है. पीड़ित साहिल मंसूरी ने 12 से 15 लाख रुपये के आर्थिक नुकसान का अनुमान जताया है. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण इन्वर्टर के पास हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और लापरवाही बरतने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

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