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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर शहर सीट पर सपा-बीजेपी में कांटे की टक्कर, ये वोटर तय करेंगे 2027 की जीत

सहारनपुर शहर सीट पर सपा-बीजेपी में कांटे की टक्कर, ये वोटर तय करेंगे 2027 की जीत

UP Assembly Election 2027: यूपी चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज़ हर सीट का 'विशाल विश्लेषण' लेकर आया है, जिसमें आज सहारनपुर शहर सीट के सियासी समीकरणों की बात होगी.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 08 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सहारनपुर शहर विधानसभा सीट खेती किसानी और व्यापार के लिए और अपने सियासी मिजाज के लिए काफी चर्चित है. ऐसा कहा जाता है कि यूपी की चुनावी हवा के रुख की शुरुआत सहारनपुर से होकर जाती है. यूपी में बीते कई चुनावों में पहले चरण की शुरुआत आमतौर पर सहारनपुर से होती आई है.

सहारनपुर शहर की विधानसभा संख्या 3 है, सहारनपुर में मुख्य तौर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा का बोलबाला है. सहारनपुर शहर से मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक राजीव गुम्बर हैं. वहीं समाजवादी पार्टी ने संजय गर्ग को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने सुखविंदर कौर और बसपा ने मनीष को टिकट दिया था.

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एसआईआर के बाद बदलेगा समीकरण?

सहारनपुर शहर में 2026 के एसआईआर के बाद अब कुल मतदाताओं की संख्या 3,90,735 है. जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त सहारनपुर शहर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 4,52,509 मतदाता थे. यानि एसआईआर के बाद सहारनपुर शहर विधानसभा में लगभग 61,774 मतदाता कम हुए. हालांकि यह शोध का विषय है कि यह मतदाता बीजेपी के कम हुए या फिर समाजवादी पार्टी के.

साल 2022 के चुनाव का सियासी समीकरण

अब आपको बताते हैं कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर शहर सीट पर बीजेपी को 1,43,195 वोट मिले, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को 1,35,761 वोट मिले, बसपा को 8,776 और चौथे नंबर पर कांग्रेस को 2,256 वोट मिले थे. 

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहारनपुर शहर सीट पर 7,434 वोटों से जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग रहे. बसपा इस सीट पर 10 हज़ार का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई. जबकि कांग्रेस मात्र 2,256 वोटों पर ही सिमट गई. यानि 2022 के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही रहा है. शहरी सीट होने के नाते बीजेपी को इस सीट पर हमेशा से ही लाभ मिलता रहा है.

2024 चुनाव में दिखा बड़ा बदलाव

अब एक नज़र डालते हैं कि 2022 से 2024 तक सहारनपुर शहर सीट के वोटिंग पैटर्न में क्या बदलाव आया. 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर शहर विधानसभा सीट पर सपा-कांग्रेस गठबंधन को 1,34,949, बीजेपी-आरएलडी गठबंधन को 1,29,933 और बहुजन समाज पार्टी को 7,122 वोट मिले. 

2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर शहर सीट से सपा-कांग्रेस गठबंधन ने बढ़त हासिल की. सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 5,016 वोटों से बीजेपी-आरएलडी गठबंधन को पीछे कर दिया. यानि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस सहारनपुर शहर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहां पर 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन आगे निकल गया. 

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएसपी को महज़ 7,122 वोट मिले. यानि 2024 के चुनाव में सहारनपुर शहर सीट पर बीएसपी को अपना मूल वोट भी ना मिल सका. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद और बीजेपी-आरएलडी गठबंधन से राघव लखनपाल उम्मीदवार थे. वहीं बसपा ने माजिद अली को टिकट दिया था.

सहारनपुर शहर सीट का जातीय समीकरण

सहारनपुर शहर सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.5 लाख
2. पंजाबी- 80 हज़ार
3. वैश्य- 30 हज़ार
4. ब्राह्मण- 25 हज़ार
5. एससी- 20 हज़ार
6. सैनी- 15 हज़ार
7. कश्यप- 9 हज़ार
8. जाट- 8 हज़ार
9. क्षत्रिय- 8 हज़ार
10. गुर्जर- 7 हज़ार
11. प्रजापति- 6 हज़ार
12. त्यागी- 5 हज़ार
13. यादव- 3 हज़ार
14. पाल- 2 हज़ार
15. अन्य- 15 हज़ार

इन वोटरों का रुख तय करेगा जीत

सहारनपुर शहर सीट मुस्लिम और पंजाबी बाहुल्य है. लेकिन, इस सीट पर सामान्य वर्ग का वोट भी ठीक ठाक संख्या में है. पिछड़ा और अति पिछड़ा मतदाता बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका में होता है. सहारनपुर ज़िले की शहर विधानसभा एक मात्र ऐसी सीट है, जहाँ पर एससी मतदाता बेहद कम संख्या में हैं.

सहारनपुर शहर सीट पर बीजेपी का पलड़ा लगातार भारी चलता आया है लेकिन 2024 में इस सीट पर बीजेपी को झटका लगा है. बीजेपी और सपा दोनों ही गठबंधन के बीच इस सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह कहा जा सकता है कि दल से बढ़कर यहां स्थानीय प्रत्याशी चयन के आधार पर ही हार जीत तय होगी.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 Saharanpur Seat
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